Dilovası'nda denetim skandalı: İş güvenlik uzmanı kozmetik atölyesine hiç gitmemiş

Dilovası’nda, 6’ı kadın, 7 işçinin can verdiği Ravive Kozmetik faciasında her gün yeni bir skandal patlak veriyor.

Ravive Kozmetik’e iş güvenlik uzmanı ve işyeri hekimi sağlamakla yükümlü Küresel Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), bir gün olsun denetime gitmemiş.

İş güvenliği için sorumlu tutulan Küresel OSGB’nin, üç ay boyunca işyerine tek bir denetim dahi gerçekleştirmediği, sahada hiçbir kayıt tutmadığı ve çalışan sayısını bile gerçeğin yarısı kadar bildirdiği ortaya çıktı.

Bilirkişi raporu, OSGB hizmetinin tamamen kâğıt üzerinde yürütüldüğünü, kaçak üretim yapılan katın denetim dışı bırakıldığını ve uzman ile hekimin işyerinin gerçek riskleriyle hiç karşılaşmadığını vurguluyor.

Facianın ardından sorumlu yöneticilerin ifadeleri ise daha büyük bir skandalı açığa çıkarıyor: Adresi bulamadıklarını öne sürerek denetim yapmayan OSGB, sözleşmeyi feshetmek için işverenden talimat beklemiş; fesih işlemi ise ancak yedi işçi öldükten üç gün sonra gerçekleşmiş.

DENETİME GİTMEYEN OSGB: “KÂĞIT ÜZERİNDE GÜVENLİK”

Halk TV'den İsmail Saymaz’ın yazısına göre, Ravive Kozmetik’in iş sağlığı ve güvenliği hizmetini üstlenen Küresel OSGB, üç ay boyunca işyerine tek bir denetim bile yapmadı.

Bilirkişi raporu; OSGB’nin ne kayıt tuttuğunu, ne uygunsuzluk raporu hazırladığını ne de risk değerlendirmesi yaptığını belirtiyor.

Kağıt üzerinde görünen çalışan sayısı sekiz iken, facia günü içeride 13 işçi vardı ve yalnızca biri sigortalıydı.

BİLİRKİŞİ: “HİZMET TAMAMEN KÂĞIT ÜZERİNDE YÜRÜTÜLMÜŞ”

Raporda, denetimlerin hiç yapılmadığı, kaçak üretim yapılan üst katın tamamen kontrol dışında bırakıldığı, uzman ve hekimin işyerinin gerçek risklerini bilmediği ifade ediliyor. Bu nedenle OSGB yöneticileri tali kusurlu bulundu.

“ADRESİ BULAMADIK” SAVUNMASI

OSGB işletmecisi Ümit Aslan, sözleşmede Ravive Kozmetik’in eski adresinin yer aldığını, görevlendirilen uzman ve hekimin yeni adresi bulamadığını öne sürüyor.

Ancak bu durumun ardından işvereni aramak veya sözleşmeyi feshetmek gibi zorunlu adımlar atılmadı. Aslan’ın ifadesi, cihazlanan denetimsizliğin üzerinin bilerek örtüldüğünü düşündürüyor.

SÖZLEŞME, FACİANIN ARDINDAN ÜÇ GÜN SONRA FESHEDİLDİ

Normal şartlarda OSGB’nin kendi sorumluluğunu azaltmak için sözleşmeyi derhal sonlandırması gerekiyordu. Ancak Küresel OSGB, İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, “Ravive feshetsin diye bekledi.” Sonuç olarak fesih işlemi, yedi işçinin öldüğü 8 Kasım’dan tam üç gün sonra yapıldı.

“PARADAN OLMAK İSTEMEDİLER”

Emekli İş Başmüfettişi Şeref Özcan, bu tutumu “danışıklı” olarak niteliyor. Özcan’a göre ama, bir sonraki ayın parasını kaybetmemek.

OSGB’lerin çoğu, firmaları cezai yaptırımdan korumak için kritik riskleri yazmaktan kaçınıyor; bu durum, büyük faciaların zeminini hazırlıyor.

“KAMU GÖREVLERİ YARGILANMIYOR” KAYGISI

Faciada yakınlarını kaybedenlerin avukatı Recep Dursun ise kamu görevlileriyle ilgili soruşturmanın ilerlemediğine dikkat çekiyor.

Dursun, kaçak binaya dört yıl göz yumulduğunu, SGK ve belediyenin ihbarları görmezden geldiğini belirterek, “Bu kurumların ihmali olmasa bu insanlar bu kadar kolay ölür müydü?” diye soruyor.