Dilovası'ndaki yangın faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerinden açıklama

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 3’ü çocuk işçi 7 kişinin ailesi açıklama yaptı.

"Dilovası İşçi Katliamı Aileleri" oluşumu altında bir araya gelen aileler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü'nde toplandı.

Aileler, ilgili firmanın "sigortalılık", "kayıt dışı istihdam", "iş kazası bildirimi" ve "tüm SGK mevzuatı" yönlerinden incelenmesi ve bunun kendilerine bildirilmesi taleplerini içeren dilekçeyi İl Müdürlüğüne sundu.

Gazetecilere açıklama yapan ailelerin avukatlarından Mürsel Ünder, ilgili fabrikanın, işçileri yıllar boyunca yasa dışı koşullarda çalıştırdığını söyledi.

Ailelerin, yangının sorumlularının ceza alması için bir araya geldiğini belirten Ünder, uzun yıllar ve büyük çabalar gerekse de sorumluların peşini bırakmayacaklarını kaydetti.

"ESAS MÜCADELEMİZ BUNDAN SONRA BAŞLIYOR"

Yangında hayatını kaybeden Esma Gikan'ın yakını Engin Aras da bundan sonraki süreçte ilgili kurumlara giderek bizzat bilgi alacaklarını ve süreci takip edeceklerini ifade etti.

Amaçlarının kişi veya kurumlar değil, yangının sorumlularının cezalandırılması olduğunu dile getiren Aras, "Kim suçluysa cezasını çeksin. Biz bunun peşindeyiz. Esas mücadelemiz bundan sonra başlıyor. Bütün kurumlara gideceğiz" diye konuştu.

Yangında yaşamını yitiren Şengül Yılmaz'ın kız kardeşi Emine Bulut ise adaletin yerini bulmasını istediklerini belirterek, "Ablamın hakkı, ölenlerin hakkı yerde kalmasın. Kimin suçu, günahı, vebali varsa herkes cezasını çeksin" dedi.

Yangında vefat eden Cansu Esetoğlu'nun babası İbrahim Esetoğlu, fabrikada önlemlerin alınmadığını söyleyerek, "Bu işin arkasını bırakmıyoruz. Kesinlikle peşindeyiz. Kim olursa olsun cezasını çekmeli" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nde 8 Kasım'da Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesinde çıkan yangın sonucu 3'ü çocuk işçi 6 işçi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Yangında, Cansu Esatoğlu (15), Nisanur Taşdemir (15), Tuğba Taşdemir (17), Şengül Yılmaz (59), Esma Gikan (31) ve Hanım Gülek (52) yangında yaşamını yitirmişti. Patlamada yaralanarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan vardiya amiri Tuncay Yıldız da yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmişti.

Yangının ardından fabrikanın daha önce CİMER'e şikayet edildiği ortaya çıkmıştı. Firma ile ilgili çalışanların 2024'te yaptığı şikayette işçilerin sigortasız çalıştırıldığı yemek paralarının dahi verilmediği belirtilmişti.

Yangın nedeniyle SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan da açığa alınmış, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren fabrikanın sahiplerinden Kurtuluş Oransal kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Bilirkişi raporunda, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlenen Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) sorumlu müdürü Ü.A. 3 Aralık'ta tutuklanmıştı.