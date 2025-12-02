Dilovası’daki işçiler öldükleri gün “bir günlük sigortalı” sayıldı

Dilovası’nda üçü çocuk yedi işçinin yaşamını yitirdiği parfüm imalathanesi patlamasına ilişkin SGK’nin hazırladığı inceleme raporu, iş cinayetinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

DW Türkçe’nin ulaştığı rapora göre, iş yerinde çalışan 13 kişiden 12’sinin sigortasız olduğu tespit edildi.

Müfettişler, hayatını kaybedenler de dahil 12 işçinin sigorta girişini, öldükleri gün olan 8 Kasım tarihiyle yaparak işçileri “bir günlük sigortalı” saydı.

Sigortasız ve çocuk işçi çalıştırılan fabrikanın daha önce CİMER’e şikayet edildiği, buna rağmen hiçbir denetim yapılmadığı ortaya çıkmıştı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, SGK Rehberlik ve Teftiş Kurulu’nun savcılığa sunduğu raporda, Ravive Kozmetik’e ait iş yerinde yalnızca bir işçinin sigortalı olduğunun görüldüğü, geri kalan 12 işçinin herhangi bir SGK bildiriminin yapılmadığı kaydedildi.

Müfettişler, patlamanın “iş kazası” olduğunu belirterek sigorta kaydı bulunmayan tüm işçilerin sigorta başlangıç tarihini 8 Kasım olarak girdi ve prime esas kazancı 866,85 TL olarak kaydetti.

TEK ÇIKIŞ KAPISI, RUHSATSIZ BİNA, YANGIN MERDİVENİ YOK

Raporda iş yerinin, iskan belgesi bulunmayan iki katlı bir yapı olduğu, yangın merdiveninin olmadığı, sprinkler, yangın alarmı, topraklama düzenekleri ve itfaiye uygunluk belgesinin bulunmadığı aktarıldı. Oksijen tüplerinin alev almasıyla başlayan yangının, içerideki kimyasal maddelerin patlamasıyla büyüdüğü; tek çıkış kapısının alevler altında kalması nedeniyle işçilerin içeride mahsur kaldığı belirtildi.

''İŞÇİLER ÖLÜNCE VARLIĞINDAN HABERDAR OLDU''

Patlamada yaşamını yitiren Şengül Yılmaz’ın ailesinin avukatlarından Onur Fırat Kaynun, SGK raporunun sorumluluğu yalnızca işverende değil, denetim görevini yerine getirmeyen kamu kurumlarında da ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynun, “Devlet, emekçiler öldüğünde ya da yaralandığında varlıklarından haberdar oluyor. Kaçak faaliyet gösteren, çocuk işçi çalıştıran işyerinin bilindiği halde denetlenmediği, kamu görevlilerinin sorumluluğunun açık olduğu ortada. Buna rağmen hiçbir kamu görevlisi tutuklanmadı” dedi.

KAMU GÖREVLİLERİ SORUŞTURMADAN AYRILDI

Kaynun, savcılığın patronlar ve sorumlular hakkında iddianameyi hazırladığını ancak kamu görevlilerinin dosyasının ayrıldığını belirterek, “Soma, Çorlu, Aladağ’da nasıl olduysa burada da aynı tabloyla karşı karşıyayız. Kamu görevlileri yine yargıdan kaçırılıyor” diye konuştu.

Patlamanın ardından SGK ve İŞKUR’da yedi kamu görevlisi, Dilovası Belediyesinde ise beş personel görevden uzaklaştırılmıştı.

İŞ CİNAYETİNDE SORUMLULUK ZİNCİRİ GENİŞLİYOR

Bilirkişi raporu, işletmeciyi asli kusurlu, ruhsat ve denetim görevini yerine getirmeyen kamu kurumlarını tali kusurlu bulmuştu.

İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmemiş, üretim faaliyeti itfaiye onayı olmadan yürütülmüştü.

Patlamaya ilişkin soruşturmada yedi kişi tutuklanmış, patron Kurtuluş Oransal cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.