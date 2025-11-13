Dilovası’nda 6 kişinin öldüğü tesis iki kez ihbar edilmiş: “Adresi bulamadık” diye denetlememişler!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Ravive Kozmetik’e ait parfüm dolum tesisinde meydana gelen ve üçü çocuk altı kişinin ölümüne yol açan patlamaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Patlama yaşanan parfüm dolum tesisinin iki kere bildirildiği ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz halktv.com.tr’de yayımlanan yazısında, işyerinin facianın çok öncesinden yetkililere şikâyet edildiğini ancak hiçbir denetim yapılmadığını aktardı.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Alaattin Durmuş tarafından 11 Temmuz 2024’te sunulan dilekçeye, “adres tespit edilemediği” ve “bölgedeki işletmelere ani denetimler yapılacağı” yanıtı geldiği öğrenildi.

BEŞ AY SONRA İKİNCİ İHBAR

Bu dilekçeden beş ay sonra 12 Aralık 2024 tarihinde de söz konusu işletme CİMER’e şikâyet edildi.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Alaattin Durmuş, 11 Temmuz 2024’te Dilovası Kaymakamlığı’na bir dilekçe sunarak parfüm dolum tesisinin konut alanında faaliyet gösterdiğini, tehlikeli kimyasallar nedeniyle mahalle sakinlerinin risk altında olduğunu bildirdi.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Mimar Sinan Caddesi konut alanları içinde bulunan parfüm dolum tesisinin faaliyet esnasında çıkardığı ses, görüntü ve iş yerinde bulunan kimyasal maddeler tehlike arz etmektedir. Bölge halkından gelen şikayetler neticesinde defalarca uyarmamıza rağmen hiçbir tedbir almamaları artık dayanılmaz hale getirmiş durumdadır. Mahalle sakinlerimizin can ve malı için tehlike teşkil etmektedir. Tedbir alınması için zatı alinizden arz ve talep ederiz.”

Bu dilekçeye yanıt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü adına Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan tarafından verildi:

“Müdürlüğümüz teknik personellerince söz konusu bölgede 11 Temmuz 2024 tarihinde inceleme yapılmış olup başvuru dilekçesinde işletmeye ait herhangi bir ünvan/ticari ünvan ile adres belirtilmediğinden tarafımızca adres tespit edilememiştir. Bölgede bulunan işletmeler denetim programımız çerçevesinde ani olarak denetlenecek olup Çevre Kanunu’na aykırı faaliyet gösteren işletmelere idari yaptırım uygulanacaktır.”

Dilekçeden beş ay sonra, 12 Aralık 2024’te, bir yurttaş Ravive Kozmetik’i CİMER’e ihbar etti:

“Mimar Sinan Mah. İş Bankası yanı Vahdet Camii bitişiğinde ismi levhası olmayan parfüm imalatı ve dolumu yapılan iş yerinde mahallemizin kadınları ve çocukları yaklaşık 15 çalışan olup bunların çoğu sigortasız çalışıp iş güvenliği hiç olmayıp ihtiyacı olan kadınların kovulma tehdidiyle çalıştırılıp yemek parası 70 lira karşılığında 'yemeği kendiniz yiyin' diyerek işçiyi, kadını sömüren bu doymaz işyeri sahibini yüce devletimize şikayet ediyorum.”

SGK İl Müdürlüğü 2 Ocak’ta şu yanıtı verdi:

“İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlenmesi için alınmayan tedbirlerin neler olduğunu, iş yerinin hangi kısmında ne zamandan beri alınmadığını, çalışanların nasıl etkilendiğini, iş yerinin tam ünvanını, adres ve iletişim bilgisini belirttiğiniz takdirde başvurunuz işleme alınacaktır. Çocuk işçilerin ise yaşlarını ve kimlik bilgilerini paylaşmanız gerekmektedir.”

Saymaz, aktardıklarının ardından, “Kamu kurumlarındaki bu sorumsuzluğun bedeli çok ağır oldu. Üçü çocuk, altı kadın işçi hayatını kaybetti. Yedi işçi ise yaralandı. Bölgede bu şekilde kaç atölye daha var, bilinmiyor” diye not düştü.