Dilovası’nda aileler adalet talep ediyor

Emek Servisi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım’da Ravive Kozmetik fabrikasında 7 kişinin yaşamını yitirdiği yangında yakınlarını kaybeden aileler ve siyasi parti temsilcileri ile demokratik kitle örgütleri dün İzmit Yahyakaptan’daki SGK İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek dilekçe verdi. Burada yapılan basın açıklamasına iş cinayetinde yaşamını yitiren Hanım Gülek, Esma Gikan, Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir ve Cansu Esatoğlu'nun aileleri de katıldı. Aileler avukatlarıyla birlikte dilekçeyi teslim etti.

Ailelerin avukatlarından Mürsel Ünder burada konuşarak "Dilovası işçi katliamı aileleri sessiz kalarak beklememe kararı aldılar. Kocaeli ve İstanbul baroları ile, emek ve meslek örgütleriyle bir araya geldiler. Ardından kendi içlerinde çeşitli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu toplantıların sonucunda, sürecin tüm aşamalarını ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde anbean takip etme kararı aldılar. SGK'nın, yaşanan katliamın ortaya çıkmasında hem yerine getirmesi gereken sorumluluklar hem de ihmaller bakımından kritik bir rolü bulunuyor. Biz de hangi işlemlerin yapıldığını öğrenmek, varsa açığa alınan ya da hakkında soruşturma başlatılan kişilere dair bilgi almak amacıyla buradayız. Ayrıca sigortasız çalıştırılan, küçük yaşta çalıştırılan, primleri yatırılmayan ve benzeri hak ihlallerine uğrayan kişilerle ilgili taleplerimizi içeren dilekçeleri sunacağız. Ailelerin avukatları ve ailelerden temsilcilerle birlikte SGK İl Müdürü ile görüşmeye çalışacağız. Görüşmenin ardından da elde edilen bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

BİLİRKİŞİ ‘TAMAMEN ÖNLENEBİLİRDİ’ DEDİ

İş cinayetinde 3'ü çocuk 7 işçi yaşamını yitirmiş, yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden, aralarında işyeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, patron Kurtuluş Oransal kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. SGK ve İŞKUR'da da kamu görevlileri açığa alınmıştı. Yangına ilişkin geçen hafta hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının etil alkolün kazana aktarımı sırasında oluşan statik elektrik ile karıştırıcı motordaki elektriksel kontağın birleşmesi sonucu çıktığı belirtildi.

Tesiste ATEX uyumlu (ex-proof) ekipman bulunmadığı, havalandırma ve basınç tahliye sistemlerinin olmadığı, topraklamanın yetersiz olduğu, buhar birikiminin patlamaya yol açtığı tespit edildi. Alevlerin 3–4 dakika içinde tüm üretim alanını sardığı, 0,4–0,8 bar basınç oluştuğu ve 1400 dereceye varan sıcaklık çıktığı ifade edildi. Raporda iş yerinin iskânsız olduğu, yangın güvenlik projesinin bulunmadığı, elektrik tesisatının standart dışı olduğu ve iş sağlığı–güvenliği süreçlerinin fiilen işletilmediği kaydedildi. Cinayetin öngörülebilir ve tamamen önlenebilir olduğu tespit edildi.