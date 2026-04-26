Dilovası’nda kamu görevlilerinin sorumluluğu örtbas edilemez!

EMEK SERVİSİ

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025’te Ravive Kozmetik’te çıkan ve 3’ü çocuk, 6’sı kadın 7 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin aileler yeni bir açıklama yaptı. Dilovası İşçi Katliamı Aileleri’nin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin iş cinayeitne giden yolda örtülemez sorumluluğuna dikkat çekildi.

İş cinayetinin meydana geldiği fabrikada işletmenin yıllardır ruhsatsız faaliyet gösterdiğini ve onlarca kez şikayet edilmesine rağmen hiçbir önlem alınmadığını hatırlatan aileler, işletme hakkında 2022 yılının başından itibaren CİMER’e en az 16 farklı ihbar yapıldığının altını çizdi.

Aileler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın risk analizi yapmadan işi durdurmadığı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ise ÇED raporu olmayan tesise göz yumduğu için sorumluluk sahibi olduğunu hatırlattı.

Dilovası ve Kocaeli Büyükşehir belediyelerinin, hakkında yıkım kararı olan bir binanın faaliyetine müsaade ettiği, zabıta ekiplerinin ise kaçak işletmeye ön açtığını hatırlatan aileler, ayrıca SEDAŞ’ın ruhsatı olmayan bir işletmeye 87 bin TL’yi aşan tutarlarda yüksek tüketimli sanayi elektriğinin vermesi, kaçak faaliyetin resmi onayı olduğunu söyledi.

Patron ailesi Oransal ve Akatların yargılandığı davanın ikinci duruşması 20 Mayıs’ta görülecek. Aileler, iş cinayetlerinin önüne geçilmesi ve sorumluların cezaalandırılması için kamuoyunu davayı takip etmeye, 20 Mayıs günü saat 10.00’da Kandıra Ceza İnfaz Kurumu’nda görülecek olan duruşmaya çağırıyor.