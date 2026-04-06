Dilovası’nda üç işçi yaşamını yitirmişti: Müdür, mühendis ve iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı

Kocaeli Dilovası’nda bulunan ve Türkiye’nin en büyük 14. sanayi kuruluşu olan Çolakoğlu Metalurji fabrikasında meydana gelen iş cinayetinde 3 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ise ağır yaralandı.

Ark ocağına yükleme yapan platformda bakım çalışması yürüten işçiler, bir parçanın kopması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten yere düştü. Hayatını kaybeden Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda’dan ikisinin taşeron, birinin ise kadrolu işçi olduğu açıklandı.

İş cinayetine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Çelik ve sac üretimi yapan fabrikada yaşanan olaya ilişkin Dilovası Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında bölüm müdürü, mühendis ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı M.G, Ç.Ş. ve H.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Gebze Adliyesi'ne getirilen zanlıların savcılık sorguları sürüyor.

Bu arada, olayda yaralı olarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tarık Korkmaz'ın, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Dilovası ilçesinde dün çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi yaklaşık 10 metre yükseklikten düşmüş, hastaneye kaldırılan Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda (44) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.