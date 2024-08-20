Dilruba K. hakkında karar: Tutukluluğu devam edecek
İzmir'de bir sokak röportajından sonra iki ayrı suçlamayla tutuklanan Dilruba K.'nin "Cumhurbaşkanına hakaret"te tahliyesine karar verilirken, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasından tutukluluğuna devam kararı verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesini eleştiren Dilbura K.'nin tutukluluğunun devamına karar verildi.
İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba K.'nin "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tahliye kararı verilerek adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
Diruba K.'nin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan ise tutukluğunun devamına karar verildi.
Avukat Ali Barış Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Dilruba K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildiğini duyurdu.
İLK DURUŞMA 3 EYLÜL'DE
Savcılık Dilruba K. hakkında "jet hızıyla" bir iddianame yazmıştı. İddianame kabul edilerek ilk duruşma için 3 Eylül tarihi belirlenmişti.