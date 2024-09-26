Dilruba Kayserilioğlu davası ertelendi

Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanarak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası alan ve 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan dava ertelendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianameyi mahkemeye sunmuştu.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından bugün İzmir 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Kayserilioğlu'nun cezalandırılmasını talep etti.

DAVA ERTELENDİ

Sanık avukatları savcının görüşüne karşı savunma yapmak için süre istedi. Duruşma 31 Ekim, saat 14.30'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesine tepki göstermişti. Röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Kayserilioğlu, çıkarıldığı mahkemede 12 Ağustos'ta tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanacak olan Dilruba Kayserilioğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedilmişti.

Kayserilioğlu, Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 18 gün sonra tahliye edilmişti.