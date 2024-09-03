Dilruba Kayserilioğlu hakim karşısına çıkacak

İzmir'deki bir sokak röportajında iktidarı eleştirdiği için tutuklanarak cezaevine gönderilen ve 30 Ağustos’ta tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu bugün hakim karşısına çıkacak.

“Halkı kin düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla Kayserilioğlu için 4,5 yıla kadar hapis cezası istendiği iddia edilirken avukatından açıklama geldi.

Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan avukat Hüseyin Yıldız, Kayserilioğlu için hapis cezası istendiğine dair haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Yıldız, "Duruşma bugün yapılacak" bilgisini verdi.

NE OLMUŞTU?

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesine tepki göstermişti.

Röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Kayserilioğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

Kayserilioğlu, 30 Ağustos'ta gece saatlerinde cezaevinden tahliye edilmişti.