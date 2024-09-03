Dilruba Kayserilioğlu hakkında 7,5 ay hapis cezası: Cezaevine girmeyecek

İzmir'deki bir sokak röportajında iktidarı eleştirdiği için tutuklanarak cezaevine gönderilen ve 30 Ağustos’ta tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu bugün hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, 'Halkın bir bölümünü aşağılamak' suçundan Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası verdi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Böylece Dilruba Kayserilioğlu, cezaevine girmeyecek.

NE OLMUŞTU?

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesine tepki göstermişti.

Röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Kayserilioğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

Kayserilioğlu, 30 Ağustos'ta gece saatlerinde cezaevinden tahliye edilmişti.