Dilruba Kayserilioğlu'ndan yeni açıklama: "Özür dilemiyorum"

İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Kayserilioğlu, 'geri zekalı' ifadesini AKP'li seçmenler için kullanmadığını ileri sürerek "AKP'lilere sesleniyorum, neden üstünüze alındınız geri zekalı olmayanlar alınmadı üstüne, alınanlar bir papatya çayı içsin" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası alan Dilruba Kayserilioğlu hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla bir yıldan dört yıla kadar hapis istemiyle yeni bir dava açmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayserilioğlu'nun sözlerinden incinen AKP'li seçmenden "Kayserilioğlu adına özür dilediğini" söylemişti. Özel, Kayserilioğlu'na da kullandığı bazı ifadeler nedeniyle özür dilemesi için telkinde bulunduğunu açıklamıştı.

"ÜSTÜNE ALINAN KİMSEDEN ÖZÜR DİLEMİYORUM"

Kayserilioğlu, Fatih Portakal'ın youtube kanalında yaptığı açıklamada "geri zekalı" ifadesini üzerine alınanlardan özür dilemeyeceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Dediğim şuydu; bir fikrin ucu sonucu nereye gidecek diye düşünmeden üstüne giden herkes geri zekalıdır. Bunu sadece AKP'liler üstüne alındıysa bu benim değil, onların problemidir. AKP'lilere burada sesleniyorum, neden üstünüze alındınız, geri zekalı olmayanlar alınmadı üstüne. Üstüne kim alındıysa psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ya bir papatya çayı içsinler ya da ağlayarak günlüklerine yazsınlar. Üstüne alınan hiç kimseden özür dilemiyorum."