Dilruba Kayserilioğlu’na ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten yeni dava: Hapsi isteniyor

Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanarak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası alan ve 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla ikinci bir dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu.

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir’de sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle 12 Ağustos Pazartesi günü tutuklanmıştı. Kayserilioğlu, Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 18 gün sonra tahliye edilmişti.

