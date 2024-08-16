Dilruba Y. hakkında iddianame: Tutuklu yargılanacak

İzmir’de bir sokak röportajında Instgram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin ifadeleri nedeniyle tutuklanan Dilbura Y. hakkında iddianame hazırlandı.

İzmir Adliyesi önünde açıklama yapan Dilruba Y.'nin avukatı Hüseyin Yılmaz, kamu davası açıldığını ve 3 Eylül'e duruşma günü verildiğini duyurdu.

Avukat Yıldız, ''Hukuksuz bir şekilde kanunda hiç bir tanımı olmayan bir usülle Dilruba tutuklanmıştır. Bu tutukluluğun derhal kaldırılmasını talep ediyorum'' dedi.

NE OLMUŞTU?

Dilruba Y., İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesine tepki göstermişti. Röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanacak olan Dilruba Y.’nin tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedilmişti.

Avukatı Yıldız, cezaevi önünde yaptığı açıklamada, "Haksız ve hukuksuz bir tutuklamayla karşı karşıyayız. Sonuna kadar itirazlarımızı sunacağız. Süreç şu anda bu aşamada ve itiraz sürecini tamamladıktan sonra mahkemenin itirazımız neticesinde vereceği kararı bekleyeceğiz” demişti.