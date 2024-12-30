Dimağ ne demek? TDK Sözlük anlamı, kökeni ve kullanımı

Dimağ kelimesi, Türkçe’de özellikle düşünce, zeka ve hafıza ile ilgili anlamlar taşır. Arapça kökenli olan bu kelime, edebi metinlerden günlük konuşmalara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Bu makalede, "dimağ anlamı nedir", "dimağ nasıl kullanılır" ve "dimağ TDK sözlük anlamı nedir" gibi sık sorulan soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

DİMAĞ KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre dimağ kelimesi, "beyin" veya "zihin" anlamına gelir. Özellikle düşünsel faaliyetleri ifade etmek için kullanılan bu kelime, insanın düşünce kapasitesini ve zekasını temsil eder.

TDK Sözlük Anlamı: Beyin, zihin, düşünce gücü

DİMAĞ KELİMESİNİN GÜNLÜK HAYATTA KULLANIMI

Dimağ, daha çok edebi bir üslup taşıyan cümlelerde, derin anlamlar katmak için kullanılır. Aşağıda "dimağ nasıl kullanılır?" sorusuna cevap niteliğinde örnek cümleler verilmiştir:

Örnek Cümleler:

Onun engin bilgisi, dimağlarımızı aydınlattı.

Bu kitabı okurken dimağımda yeni ufuklar açıldı.

Dimağ yorgunluğu, uzun saatler süren çalışma sonrası kaçınılmazdır.

Lezzetli yemek, hem midemizi hem de dimağımızı doyurdu.

"Dimağ anlamı nedir?" sorusunu merak edenlere, bunun zihinle ilgili bir kavram olduğunu söyleyebiliriz.

DİMAĞ İLE İLGİLİ EDEBİYATTA VE GÜNLÜK KONUŞMADA KULLANIM

Edebiyat dünyasında dimağ kelimesi, insanın entelektüel kapasitesini veya derin düşüncelerini ifade etmek için sıklıkla tercih edilir. Günlük konuşmalarda ise, genellikle zihin yorgunluğunu veya düşünce gücünü vurgulamak amacıyla kullanılır.

Edebi Örnek: "Şairin dimağı, yeni şiirlerinde bambaşka bir ufuk çiziyor."

Günlük Örnek: "Bu problem, dimağımı oldukça zorladı."

DİMAĞ KELİMESİNİN KÖKENİ

Dimağ, Arapça kökenli bir kelimedir ve Türkçe’ye Osmanlı Türkçesi döneminde geçmiştir. Arapça "دماغ" (dimāğ) kelimesinden türemiştir. Arapça’da da "beyin" ve "zihin" anlamında kullanılır.

DİMAĞ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLILARI

Dimağ kelimesinin eş anlamlıları arasında "zihin", "akıl", "beyin" ve "zeka" yer alır. Bu eş anlamlılar, dimağ kelimesi yerine kullanılabilir ancak dimağın edebi ve derin anlam taşıyan yapısını tam olarak karşılamayabilir.

DİMAĞ KELİMESİNİN ÖRNEKLERLE DAHA DERİN İNCELEMESİ