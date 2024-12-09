Din ataşesi gezileri kamuya ödetti

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile bir Avrupa ülkesine atanan Din Hizmetleri Ataşesi A’ya yönelik iddialar, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Ataşenin, ataşelik görevi boyunca kamu kaynaklarını har vurup harman savurduğu öne sürüldü.

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 7 bin 500 avro maaş alan ve daha önce farklı ülkelerde de görev alan ataşe, son görevli olduğu ülkede Diyanet’e bağlı bir yerde konaklayarak tek kuruş ödeme yapmadı. İddiaya göre A, Türkiye’den gelen ailesine de ülke turu yaptırdı ve lüks otellerde konaklattı.

Aile gezilerinin maliyetinin de Diyanet’e fatura edildiği savunuldu. Ataşenin, görevli olduğu ülkede kent gezilerine çıktığı ve notlar toplayarak yazacağı kitap için hazırlık yaptığı da kaydedildi. Kent gezilerinin vakfa ait araçla yapıldığı da iddialar arasında yer aldı. İddiaların ardından Diyanet’in ataşe hakkında soruşturma başlattığı ve müfettişler görevlendirdiği belirtildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın özel kalemi olan ve Teftiş Başkanlığı görevini de yürüten Hasan Güçlü’nün müfettişleri bizzat belirlediği bildirildi.

ERBAŞ’A ÖZEL EV SAHİPLİĞİ

Ataşe A’nın, ülkeye başka bir program için gelen Ali Erbaş'ı misafir ettiği de aktarıldı. Soruşturma sürecinde gerçekleşen ziyaretin ardından ataşenin başka bir göreve atanması Diyanet kaynaklarınca, “Erbaş’ı ağırladığı için soruşturmadan kurtulacak” iddiasıyla yorumlandı. BirGün’e konuşan Diyanet kaynakları, “Soruşturma titizlikle ve adil şekilde yürütülürse ihraç ile sonuçlanabilir” değerlendirmesinde bulundu.