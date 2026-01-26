Din dersi dayatması

Öğrenci Veli Derneği, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okutulacak seçmeli derslere ilişkin uygulamalara tepki gösterdi. Dernek tarafından yapılan açıklamada, mevcut yönetmelik kapsamında seçmeli derslerin üç gruba ayrıldığı ve her gruptan en az bir ders seçilmesinin zorunlu tutulduğu hatırlatıldı. Bu durumun, ilkokul 4. sınıftan itibaren din derslerinin fiilen zorunlu hale gelmesine yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, İnsan, Toplum ve Bilim; Din, Ahlak ve Değerler; Kültür, Sanat ve Spor başlıkları altında yapılan gruplandırmanın, öğrencilerin haftalık din dersi saatini otomatik olarak artırdığı vurgulandı. Dernek, mevcut iktidar ve bazı okul yöneticilerinin bu durumu daha da ileri taşıyarak haftalık din dersi saatini 6 saate kadar çıkardığını öne sürdü.

Öğrenci Veli Derneği, zorunlu din derslerine ve seçmeli ders adı altında yapılan bu dayatmaya karşı aklın ve bilimin ışığında mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Bu kapsamda, seçmeli ders yönetmeliğinin acilen değiştirilmesi çağrısında bulunuldu.

Velilere de çağrıda bulunan dernek, ders seçiminin öğrenci ve velinin talep ve onayıyla yapılabileceğini hatırlatarak, okul yönetimi tarafından önceden doldurulup gönderilen ders seçim çizelgelerinin imzalanmaması gerektiğini bildirdi. “Sizden başka isteyen yok” şeklindeki gerekçelere inanılmaması ve sınıf velileriyle iletişime geçilmesi istendi.

Dernek, hakların kullandırılmaması için çeşitli bahanelerle karşılaşıldığını bildiklerini ancak velilerin ve öğrencilerin haklarını kararlılıkla savunma sorumluluğu taşıdığını belirterek, “Çocuklarımızın hakları var, kararları var, seçimleri var. Sahip çıkacağız” mesajını paylaştı.