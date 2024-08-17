Din dersi öğretmenlerine sahtecilik suçlaması

Haber Merkezi

Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti, sahtecilik şüphesiyle İslam din dersi öğretmenlerinin yetki belgelerini inceleyecek. GazeteDuvar’ın aktardığına göre eyalet kamu yayın kuruluşu WDR, 'icazet' olarak adlandırılan bu yetki belgelerinden birinin sahte çıkması üzerine eğitim bakanlığının bu kararı aldığını bildirdi.

Almanya'da din derslerinin içeriğini belirlemede dini kuruluşlar da yetkili olduğu için, İslam din dersi öğretmenlerinin bir dini kuruluştan 'öğretmenliğe uygunluk' belgesi alması gerekiyor, bu da 'icazet' olarak adlandırılıyor. İcazet belgelerinde sahtecilik şüphesi, geçen temmuzda Ahmet Ü.'nün Duisburg'da yargılanmasında ortaya çıktı. Burada ifade veren bir öğretmen, eyalette sadece kendisinin icazet belgesi vermeye yetkili olduğunu söyledi.