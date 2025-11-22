Din eğitimi ihracatı Kıbrıs’a ilahiyat koleji

Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs ile imzalanan protokol çerçevesinde Gazimağusa’ya ilahiyat koleji açılacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Protokolde imzaların 2023'te atıldığı öğrenildi.

Protokolde okulun arazisinin Kuzey Kıbrıs'ta bir dönem bakanlık yapan Sunat Altun tarafından AKP'ye yakınlığıyla bilinen Kıbrıs İlim ve Ahlak Vakfı'na (KİSAV) verildiği, vakfın da arazisini bağışladığı ve okulun adının Suna Altun İlahiyat Koleji olacağı ifade edildi.

Protokolde okulda “ilahiyat müfredatı” uygulanacağı aksi takdirde binanın tekrar KİSAV'a verileceği kaydedildi. Ayrıca müfredat oluşturulurken TC Milli Eğitim Bakanlığınca istişare yürütüleceği belirtildi.

Protokolde dikkat çeken ifadelerden biri okula ulaşımın sağlanması için çevre yollarının bağlantısının sağlanması oldu. Ayrıca Türkiye’den okul binasının yapılması için işçi getirileceği ve Kuzey Kıbrıs’ın bunun için kolaylık sağlayacağı da ifade edildi.

BÜTÇE TÜRKİYE’DEN

Protokolde yer alan diğer bir dikkat çekici madde ise inşaatın kaynağının TC Hazine Bakanlığından karşılanması oldu. Projenin 2023 yılında iki ülke arasından imzalanan amlaşmada geçen "Ankara Kaynaklı Projeler" bazında yapılacağı belirtildi. Protokol 2023 yılında imzalandı. Ancak onay kararı bugün yayımlandı.

İLK OKUL DEĞİL

Okul arazisini bağışlayan KİSAV daha önce de Kuzey Kıbrıs’a Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni yapmıştı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın Hala Sultan İlahiyat Koleji aleyhinde Yüksek İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı. Mahkeme okulda okutulan müfredatın Anayasa’ya aykırı olduğuna karar vermişti. Okuldan mezun olan 1457 kişiden 366’sının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu öğrenilmişti.

Geçen günlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya protokolün Kıbrıs Parlamentosundaki oylamasında Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin imam yetiştirmek amacıyla meşrulaştırıldığını hatırlattı. Ancak mezun sayısına rağmen Din İşleri Başkanlarının hâlâ Türkiye’den atandığını söyledi. Derya, uygulamanın ideolojik saiklerle yürütüldüğünü dile getirdi. Milli Eğitim Yasası’nın Atatürk ilke ve inkılaplarına açıkça atıf yaptığını söyleyen Derya, protokolün yasaya ve anayasaya aykırı şekilde dizayn edildiğini aktardı.