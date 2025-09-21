Din hizmetine kepçe, kültüre kaşık

İktidarın Türkiye'yi uluslararası arenada geride bırakan tercihleri, bütçeye de yansıyor. Bütçe kalemleri, iktidarın tercih ve yönelimlerini çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.

Genel bütçeden yapılan harcamalarda din, kültür ve sanat başlıklarını geride bırakıyor. Din hizmetleri için yapılan harcamalar, her geçen yıl katlanarak artıyor.

DÖRDE KATLADI

2025 yılının ocak-ağustos döneminde, “Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri” kaleminden yapılan harcamanın toplamı, 139 milyar 947 bin 532 TL’ye ulaştı. Toplam 139,9 milyar TL’lik harcamanın yüzde 60’ını, din hizmetleri için yapılan harcama oluşturdu. Din hizmetleri için harcanan kaynak, kültür hizmetleri için harcanan kaynağı dörde katladı.

BÜYÜK PAY DİNE

Genel bütçeden Ocak-Ağustos 2025 döneminde yapılan harcamanın detayları, iktidarın tercihlerine bir kez daha ayna tuttu. Genel bütçeden din hizmetleri için yapılan harcama, çok sayıda kalemi geride bıraktı.

Ocak-Ağustos 2025’te din hizmetleri için 83 milyar 925 milyon 761 bin TL harcandı. Din hizmetleri için yapılan 83,9 milyar TL’lik harcamaya karşın kültür hizmetleri için yapılan harcama, 22 milyar 433 milyon 217 bin TL’de kaldı. Genel bütçeden, dinlenme ve spor hizmetleri için ise 29 milyar 71 milyon 20 bin TL’lik harcamaya imza atıldı. Tamamı, “Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri” adı altında yapılan harcamaların toplamı içinde din hizmetleri, en büyük harcama kalemini oluşturdu.

***

HER AY MİLYARLAR

Din hizmetleri kaleminden yapılan harcama aylara göre şöyle dağıldı:

• Ocak: 13 milyar 411 milyon 146 bin TL

• Şubat: 9 milyar 229 milyon 577 bin TL

• Mart: 9 milyar 251 milyon 107 bin TL

• Nisan: 9 milyar 553 milyon 355 bin TL

• Mayıs: 9 milyar 501 milyon 775 bin TL

• Haziran: 9 milyar 590 milyon 520 bin TL

• Temmuz: 11 milyar 270 milyon 233 bin TL

• Ağustos: 12 milyar 118 milyon 49 bin TL