Din kültürü öğretmeni trafikte tartıştığı kadını yumrukladı

Adana’da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni R.Ş., trafikte ‘yol vermeme’ meselesi nedeniyle tartıştığı kadını çocuğunun gözü önünde yumrukladı. Gözaltına alınan R.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dün Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı’nda 01 ARL 303 plakalı otomobilin sürücüsü R.Ş. ile başka bir kadın sürücü, trafikte ‘yol vermeme’ meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen R.Ş., diğer aracın yanına giderek sürücüden camı açmasını istedi.

İçinde küçük yaşta çocuğunun da bulunduğu aracının ön camını açan kadın, R.Ş.’nin yumruklu saldırısına uğradı. R.Ş., 'Araçta çocuklarım var git’ diye bağıran kadına defalarca yumruk attıktan sonra ayrıldı. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Din kültürü öğretmeni, trafikte tartıştığı kadını yumrukladıhttps://t.co/TP4suPLhfg pic.twitter.com/cgTGsnQ9rp — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 20, 2024

Darbedilen kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan R.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. R.Ş.'nin bir okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.