Din Şûrası için iki milyon TL harcandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı milyarlarca liralık bütçesi ve israf niteliğindeki harcamaları ile gündemden düşmüyor. Şimdi de Diyanet’in kendi yerleşkesinde düzenlediği etkinlik için para saçtığı ortaya çıktı.

7’nci Din Şûrası Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ankara’da yerleşkesinde düzenlendi. “Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri: Etkililik-Verimlilik-Sürdürülebilirlik” temasıyla düzenlenen şûra 26 Kasım’da başladı 28 Kasım’da sona erdi.

Şûraya AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.

Şûrada, “Bu kapsamda dini, ahlaki, kültürel değerlerimize, fıtrata ve geleceğimize yönelik ciddi tehdit oluşturan cinsiyetsizleştirme gibi sapkın ideolojilere karşı toplumun bilinçlendirilmesi, fıtrat temelli aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmalı ve buna yönelik etkin çalışmalar yürütülmelidir” denildi.

Diyanet’in yerleşkesinde yapılan şura için 7 Kasım 2024’te “Din Şûrası Organizasyonu Hizmet Alımı” başlığıyla bir ihale düzenlendi. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihale, 2 milyon TL teklif veren Skyvıew Havacılık Medya Reklam Bilişim Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi’ne verildi. Diyanet ile şirket arasında etkinlikten bir gün önce, 25 Kasım tarihinde sözleşme imzalandığı da açıklandı.