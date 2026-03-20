Din ve kültür makası açıldı

AKP’nin toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlardaki politikalarının büyük bölümünde din, belirleyici referans oldu. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere, kritik alanlardaki uygulamalar ile laiklik adeta fiilen rafa kaldırıldı. Kamu kaynaklarının büyük bölümü, toplumsal ihtiyaçlardan çok din hizmetlerine yönlendirildi.

KAYNAĞIN BÜYÜĞÜ DİNE

AKP hükümetleri döneminde merkezi yönetim bütçesi, kamusal ihtiyaçları önceleyen bir mali araç olmaktan da çıkarıldı. Muhalefetin, “İdeolojik tahsis alanına dönüştürüldüğü” gerekçesiyle karşı çıktığı AKP hükümetlerince hazırlanan bütçelerde, “Din hizmetleri” her yıl büyük yer tuttu. Din hizmetlerine ayrılan pay ile kültür hizmetlerine ayrılan pay arasındaki fark, 2026 yılında daha da büyüdü.

2026 yılının ocak ve şubat aylarında, “Dinlenme, kültür ve din hizmetleri” adı altında toplam 47 milyar 235 milyon 667 bin TL harcandı. Toplam 47,2 milyar TL’lik harcamanın yüzde 67’sinin din hizmetleri için kullanılması dikkati çekti.

Ocak Şubat 2026 döneminde, “Din hizmetleri” adı altında yapılan harcama, 31 milyar 809 milyon 464 bin TL olarak gerçekleşti. Din hizmetleri için yapılan fahiş harcamaya karşın kültür hizmetleri için yapılan harcama, 4 milyar 729 milyon 906 bin TL’de kaldı. Dinlenme ve spor hizmetleri ile yayın ve yayım hizmetleri için yapılan harcama da din hizmetleri harcamasına yetişemedi.

2026 yılının ilk iki ayında yapılan dinlenme ve spor hizmetleri ile yayın ve yayım hizmetleri harcaması ise sırasıyla 9 milyar 525 milyon 389 bin TL ve 618 milyon 276 bin TL olarak kaydedildi.