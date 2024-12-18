Dina davasında sanık Acar’a beraat

Haber Merkezi

Karabük’te 26 Mart 2023 tarihinde cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’a dair davanın karar duruşması, Karabük 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada, sanık Dursun Acar, SEGBİS yoluyla duruşmaya bağlandı. Mahkeme heyeti başkanı, Dina’nın arkadaşı olan göçmen öğrencileri yeterli yer olmadığı bahanesiyle salona almadı.

Mütalaasını sunan iddia makamı sanık Dursun Acar’ın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Sonrasında Dina için Feministler Grubu’ndan avukatlar beyanda bulundu. Avukatlar, şüpheli kadın ölümlerinin “intihar perdesiyle” örtülmesine karşı davanın takipçisi olacaklarını vurguladı.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Dursun Acar nitelikli kasten insan öldürme ve cinsel istismar suçlamalarından beraatine karar verdi. Duruşması takip eden kadın hakları savunucuları, karara tepki gösterdi.