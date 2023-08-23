Dinamo Kiev-Beşiktaş maçına doğru

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Lucescu: - "Korkmuyoruz ama Beşiktaş'ın deneyimli bir teknik direktörü ve kaliteli bir kadrosu var"

BÜKREŞ (AA) - Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'tan korkmadıklarını ancak rakiplerinin deneyimli bir çalıştırıcıya ve kaliteli bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

Rumen teknik adam, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yarın Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde Giuleşti Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Zor bir dönemden geçtiklerini, genç ve tecrübesiz futbolcularla mücadele ettiklerini belirten Lucescu, "Bu stadı seçerek doğru bir tercih yaptık. Futbolseverler maça geliyor ve bizi destekliyor. Neredeyse bir buçuk yıldır boş tribünler önünde oynuyoruz ve hiç destek görmüyoruz. Bu zor bir durum, çünkü futbolcular taraftarlar için oynar. Seyirci desteği oyuncularımıza çok yardımcı oluyor." diye konuştu.

Lucescu, Beşiktaş'tan çekinip çekinmedikleri yönündeki soruya, "Korkmuyoruz ama Beşiktaş'ın deneyimli bir teknik direktörü ve kaliteli bir kadrosu var. Oxlade-Chamberlain ve Rebic'ten bahsetmek yeterli. Türkiye liginin büyük takımları, büyük oyuncularla sözleşme imzalıyor." yanıtını verdi.

Rumen çalıştırıcı, daha önce Beşiktaş'ı çalıştırdığının hatırlatılması üzerine, "Unutulmaz iki yıl geçirdim. İlk sezon harikaydı, yaptığımız her şey heyecan vericiydi. Şampiyonluğu kazandık. Kulübün yüzüncü yılıydı, şampiyonluğu büyük farkla kazandık. Ancak ikinci yılım tam bir hayal kırıklığıydı. Ligde on puan farkla liderdik ve birçok yorumcu ligin aslında bittiğini, artık ilgi çekici olmadığını söylüyordu. Bir sonraki maçı altı kişiyle tamamladık ve 3-0 yenildik. Bu durum devam etti ve sonunda şampiyonun iki puan gerisinde sezonu tamamladık. Bu hepimiz için tam bir hayal kırıklığıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbolseverlerden de övgüyle bahseden Lucescu, "Özel olduklarını söyleyebilirim. İstanbul'a ve diğer kentlere yaptığım seyahatlerde yanıma gelip elimi sıkıyorlar." dedi.