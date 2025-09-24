Dinamo Zagreb-Fenerbahçe

ZAGREB (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Maksimir

Hakemler: Jerome Brisard, Alexis Auger, Erwan Finjean (Fransa)

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo,​​​​​​​ Szymanski, Asensio, Brown, Kerem Aktürkoğlu, Nene, En-Nesyri