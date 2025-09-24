Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
Kaynak: AA
ZAGREB (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Maksimir
Hakemler: Jerome Brisard, Alexis Auger, Erwan Finjean (Fransa)
Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo
Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, Szymanski, Asensio, Brown, Kerem Aktürkoğlu, Nene, En-Nesyri