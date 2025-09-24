Dinamo Zagreb-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz canlı yayın kanalı

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu grup aşaması heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçında Hırvatistan’ın güçlü ekibi Dinamo Zagreb deplasmanında sahaya çıkacak. Ligde 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, Avrupa arenasına galibiyetle başlamak istiyor. Futbolseverler ise “Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, 24 Eylül Salı akşamı deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Maksimir Stadı’nda oynanacak mücadelede Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak. Dev mücadele, saat 22.00’de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-DİNAMO ZAGREB GEÇMİŞİ

Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb, tarihlerinde 3. kez resmi maçta karşı karşıya gelecek. Daha önce iki ekip, 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaşmıştı. Zagreb’de oynanan ilk karşılaşmayı Dinamo Zagreb 4-1 kazanmış, Kadıköy’deki rövanş ise 0-0 sona ermişti. O sezon Hırvat temsilcisi grubu lider tamamlarken, Fenerbahçe ikinci sıradan üst tura yükselmişti.

FENERBAHÇE’NİN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçının ardından Avrupa Ligi’nde zorlu bir fikstüre çıkacak: