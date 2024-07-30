Dinçerler baba oğul götürmüşler

AKP döneminde İBB, eski Bakan AKP’li Ömer Dinçer ile oğullarına da “özel indirimle” ev satmış. Dinçer Ailesi’nin seçime üç ay kala yaklaşık yüzde 18 indirimle İBB iştiraki KİPTAŞ’tan beş daire birden aldığı ortaya çıktı.

Ev sahibi olmak halk için artık bir hayale dönüşürken AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİPTAŞ) tarafından yapılan konutlar AKP’liler tarafından adeta kapışılmış.

Kadir Topbaş’ın istifasının ardından İBB Başkanlığı koltuğunda oturtulan AKP’li Mevlüt Uysal’ın döneminde, KİPTAŞ 5. Levent projesinin Güzeltepe etabından, AKP döneminde Millî Eğitim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Ömer Dinçer ile oğullarına da ucuza ev satıldığı ortaya çıktı.

Dönemin KİPTAŞ Yönetim Kurulu tarafından, gayrimenkul satışını olumsuz etkileyen bir süreç yaşanmamasına rağmen “kampanya” adı altında özel indirimlerle AKP’li Ömer Dinçer ile oğlu Ahmet Enis Dinçer’e yaklaşık yüzde 18 oranında indirimle ev satıldı.

Eski Bakan Dinçer, KİPTAŞ’tan 27 Aralık 2018’de 1 milyon 255 bin TL değerinde daireyi 1 milyon 32 bin TL’ye aldı.

Oğlu Ahmet Enis Dinçer ise üç daire birden aldı. Aynı tarihte Ahmet Enis Dinçer, 1 milyon 201 bin TL değerinde iki daireyi 998 bin TL’ye, 1 milyon 219 bin TL değerindeki bir daireyi ise 1 milyon 13 bin TL’ye satın aldı.

Ömer Dinçer’in bir diğer oğlu Asım Dinçer ise 1 milyon 201 bin TL’lik daireyi 979 bin TL’ye aldı. Asım Dinçer’e yüzde 18,52 indirim yapıldı. Asım Dinçer aynı zamanda kamudan aldığı milyarlık ihaleler ile gündem olan Kalyon İnşaat’ın İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

MTTB BAŞKANI DA ALMIŞ

Öte yandan şu an AKP İstanbul Milletvekili olan eski Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Başkanı İsmail Emrah Karayel de 1 milyon 219 bin TL değerindeki evi yüzde 16,89 oranında indirimle 1 milyon 13 bin TL’ye aldı. 2018 yılının sonu ile 2019’un başında, yaklaşık 200 üst düzey bürokrat, iş insanı ile KİPTAŞ yöneticisine ucuza daire satıldı. Bunlardan bazıları şöyle:

• Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu,

• Kamuoyunda “Yeliz” olarak bilinen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski şoförü de olan 26’ncı ve 27’nci dönem AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı (üç daire),

• İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya,

• Ankara Valisi Vasip Şahin,

• 26’ncı ve 27’nci dönem AKP İstanbul Milletvekili olan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,

• Gençlik ve Spor Bakanı AKP’li Osman Aşkın Bak’ın kızı Aybüke Eda Aşkın Bak

• Eski AKP Milletvekili olan ve Acun Ilıcalı'nın amcası olduğu da bilinen Mustafa Ilıcalı,

• KİPTAŞ Genel Müdürlüğü'nden ayrıldıktan sonra Emlak Konut Genel Müdürlüğü’ne getirilen Cengiz Erdem'in eşi Arzu Erdem.