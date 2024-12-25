Dinci karanlığa karşı isyan

Dış Haberler

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçıların yönetimi ele geçirdiği Suriye’de, gericilerin Hama kenti yakınlarında bir yılbaşı ağacını yakması üzerine protestolar patlak verdi. Hristiyan nüfusun çoğunlukta olduğu Al-Suqaylabiyah kasabasındaki Noel ağacına yönelik saldırıyı kınamak için meydanlara çıkan binlerce kişi yeni yönetimden haklarını korumalarını istedi.

Şam’daki eylemde radikal İslamcı yeni yönetimden inançlarına, haklarına ve yaşam biçimlerine saygı talep edildi. Artan tepkiler üzerine cihatçı yönetim kundaklamadan ‘yabancı savaşçıların’ sorumlu olduğunu, bu kişilerin gözaltına alındığını, ağacın da hızlı bir şekilde onarılacağını açıkladı. Suriye İnsan Hakları İzleme örgütüne göre saldırganlar Ensar el-Tevhid adlı İslamcı gruba mensup.

Protestolar devam ederken Şam’daki HTŞ yönetimi Hristiyanların Noel Bayramı’na denk gelen 25-26 Aralık günlerinin resmi tatil olacağını ve devlet kurumlarının bu günlerde kapalı olacağını açıkladı. Suriye Haber Ajansı’na (SANA) göre, geçici hükümet, yayımladığı genelgeyle, 25 ve 26 Aralık’ta devlet kurumlarının kapalı olacağını duyurdu. Genelgede, Noel Bayramı’na denk gelen bu günlerde kamu çalışanlarına resmi tatil verileceği ifade edildi.

Suriye’de 8 Aralık’ta Beşar Esad yönetiminin yıkılmasının ardından cihatçı gruplar, dini ve etnik azınlıkların haklarının ve özgürlüklerinin korunacağını iddia etmişti. Cihatçıların kurduğu yönetimin başındaki isim olan HTŞ lideri Muhammed el Colani de pazartesi günü Dürzi lider Velid Canpolat ile görüşmesinde ülkedeki azınlıkların haklarına saygılı olacaklarını ileri sürmüştü.

Başkent Şam’da Cuma günü de on binlerce kişi demokrasi, kadın hakları ve laiklik için protesto gösterisi düzenlemişti. Emevi Meydanı’nda laik ve çoğulcu bir devlet talebiyle düzenlenen mitingde "Dinci bir sistem istemiyoruz", "Din devleti değil, demokrasi istiyoruz" afişler ve pankartlar taşınmıştı.