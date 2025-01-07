Dinci vakıfların ardından bu kez de Ülkü Ocakları okullara girecek!

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Ülkü Ocakları ile protokol imzaladığı ortaya çıktı. MEB'e bağlı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan protokolde, "Genel Müdürlüğümüz ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Protokol, 31 Aralık 2024 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir" ifadeleri yer aldı.

Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kendirci imzalı protokol İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığına, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığına ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'na gönderildi.

SİYASİ PROPAGANDA

Eğitim Sen yaptığı yazılı açıklamada Millî Eğitim Bakanlığının, Ülkü Ocakları ile imzaladığı protokole tepki gösterdi.

Protokole ilişkin açıklama yapan Eğitim Sen, MHP’nin gençlik örgütlenmesi olan Ülkü Ocaklarının ‘sivil toplum örgütü’ gibi gösterilmek istendiğini, okulların iktidarın propaganda alanlarına dönüştürülmeye çalışıldığını ifade etti. Eğitim kurumlarının demokratik düşüncenin, sorgulamanın ve bilimsel bilginin hâkim olduğu yerler olması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Ancak iktidar, Ülkü Ocakları gibi geçmişi karanlık yapıları okullara sokarak, yasaları ve hukuku çiğneyen tutumlarıyla eğitim sistemimizi kökünden çürütmeye kararlıdır. İmzalanan protokol derhal iptal edilmelidir. Ülkü Ocakları’na okul kapılarını açanlar açıkça suç işlemektedir. Yıllardır eğitim sistemini ve eğitim kurumlarını adım adım çöküşe sürükleyenler, okullarımızı ve öğrencilerimizi siyasi propagandalarına alet etmekten derhal vazgeçmelidir” denildi.

KABUL EDİLEMEZ

Eğitim Sen Mersin Şube Yürütme Kurulu Üyesi Özgür Saçkesen de "Çocuklarımızın geleceğini, gerici vakıf ve tarikatların; siyasi parti uzantısı arka bahçelerin ideolojik kuşatmalarından korumak bu memleketin aydın, ilerici, laik tüm kesimlerinin görevidir. Ülkü ocakları geçmişten bu güne şiddetle anılan bir yapı ve aynı zamanda bir siyasi partinin gençlik ayağıdır. Eğitim sistemi içerisine bakanlık protokolüyle entegre edimesi söz konusu olamaz. Bilimsel, nitelikli, laik, eleştirel eğitim; pedagojik donanıma sahip eğitimciler eliyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilir. Ne gerici vakıf ve tarikatlara devredilmesi ne de ideolojik çıkarlara alet edilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.