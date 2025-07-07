Dincilerden sonra Ülkü Ocakları: Eğitimden elinizi çekin

HÜDA-PAR ile ilişkileri olan Peygamber Sevdalıları Vakfı yaz okulu düzenlerken, MHP’nin gençlik yapılanması olan Ülkü Ocakları da kurs açmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında, yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi amacıyla bir protokol imzalanarak yürürlüğe girdi. Protokol kapsamında kurslar açan Ülkü Ocakları, öğrencilere eğitim vermeye başladı.

DİN EĞİTİMİ VERİLİYOR

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, BirGün’e yaptığı açıklamada, "Bu protokol, bir ihtiyaca dayalı olmaktan ziyade, MHP’nin gençlik yapılanması olan Ülkü Ocakları ile çocukları bir araya getirmek amacıyla imzalanmış görünmektedir. Çünkü kurslar, Ülkü Ocakları’nın tercihlerine göre belirlenmektedir. Örneğin, Kars’ta diksiyon eğitimi adı altında kurs düzenlenirken, bir diğerinde ise din eğitimi ve adap-muaşeret kursu açılmaktadır. Oysa bu kursların tamamı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zaten verilebilecek kurslardır. Ülkü Ocakları’na bağlı eğitmenler, Halk Eğitim Merkezleri üzerinden, ücret alarak bu kursları düzenlemekte ve Ülkü Ocakları herhangi bir masraf yapmadan eğitim vermektedir" dedi.

ANAYASA’YA AYKIRI

Kursların düzenlendiği mekanlarda siyasi içerikli kitaplar ile Bahçeli ve Türkeş fotoğrafları bulunduğuna dikkat çeken Bebek, "Bu tür ortamlarda çocuklara kurs verilmesinin tek amacı, Ülkü Ocakları ile çocukları tanıştırmaktır. Milli Eğitim Bakanlığı, asli görevi olan eğitim-öğretim faaliyetlerini bir partinin gençlik yapılanması olan Ülkü Ocakları’na ya da herhangi bir vakıf ve derneğe devredemez. Bu durum, Anayasa’ya aykırıdır" diye konuştu.