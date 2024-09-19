Dincilik soslu sömürü düzeni

POLİTİKA SERVİSİ

Eğitimde gericilik ve sermayenin ağırlığı 4+4+4 sistemine geçildiğinden beri sürekli arttı. Ancak son yıllarda hayata geçen mesleki eğitim merkezleriyle (MESEM) çocuk işçiliğine yasal kılıf hazırlayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu projesi patronların yeni taleplerine yol açıyor.

Önceki gün İstanbul Ticaret Odası’nın MESEM’lere ağırlık verme talebinin ardından Antalyalı patronlar İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya’dan çıraklık konusunda destek istedi. Yalçınkaya, camileri çocuk emeği sömürüsüne çağrı yeri olarak kullanacak.

Eğitimde geçen yıl gündemi en çok meşgul eden konular ÇEDES ve MESEM olmuştu. Yaz tatilinde çalışanlarla birlikte 9 çocuk MESEM’lerdeki iş cinayetlerinde hayatını kaybetmişti. Buna karşın bu konuda geri adım atmayan MEB, meslek okullarını ortaokula kadar düşürdü. Ayrıca yeni okul programıyla çocukların işletme bünyesinde yaşamalarına neden olacak bir proje hayata geçirdi.

Ancak Antalyalı patronlara bunlar yetmedi. Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, çıraklık okulundan mezun olan öğrencilerin eskiden olduğu gibi ortaokul mezunu olmadıklarını, lise diploması alacaklarının vatandaşa anlatılması için İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya’dan destek istedi. Müftü Yalçınkaya, tüm camilerde özellikle cuma namazı öncesinde verilen vaazlarda her hafta çıraklıkla ilgili yapılan düzenlemenin ve çıraklığın işletmeler ve öğrenciler için önemine ilişkin bilgi verilmesi yönünde çalışmayı tamamladı. Vatandaşa iş garantili çıraklık eğitimiyle ilgili vakit namazlarından ve cuma namazından önce vaazda, din görevlileri tarafından bilgi verilmesi kararlaştırıldı. Müftü Yalçınkaya, “Yeni düzenleme ile birlikte artık hem lise diploması alacaklar hem de meslek sahibi olacaklar. Cuma günleri Antalya merkezde 1,5 milyon vatandaş namaz için camilere gidiyor. Hem cuma günleri de hem de vakit namazlarında vaazlarımızda onlara bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın konuk olduğu İTO eylül ayı meclis toplantısında, İstanbul’daki sermayedarların iş ve çalışma hayatına ilişkin talep ve beklentilerini dile getirmişti. Avdagiç “Haftada bir gün okulda eğitim, dört gün iş yerlerinde çalışmaya imkan veren Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) sistemine ağırlık verilmeli” demişti.

AHİLİK PROJESİ VE İTAAT KÜLTÜRÜ

MEB’in bu yıl hayata geçirdiği projelerden biri de ‘Ahilik Kültürü ve Girişimcilik’ dersi. Bu derste merkeze Anadolu’da 12’nci yüzyılda ortaya çıkan Ahilik kültürü alındı. Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi’nde “Ahilik kültürü temelinde öğrencilerin millî ve manevi değerlere duyarlılıkları artırılacak, fütüvvet ehli mezunların iş hayatında bulunmalarını sağlamak amacıyla ülke genelinde ahilik hareketi oluşturulacaktır.”

MEB’in bu ifadeyle amaçladığı biat eden nesiller yetiştirmek. İstanbul Bahçelievler’de bulunan Mustafa Nevzat Pısak Mesleki Eğitim Merkezi’nin Ahilik Kültürü’ne ilişkin paylaştığı bir metinde şu ifadeler kullanılıyor: “Bir üst kademeye yükselen ustanın yol atasının gösterdiği yoldan gidecek ve onlara karşı tam bir itaat duygusu besleyecek kendi ustalarını örnek alacaktır.” ‘Fütüvvet’ kavramı da içinde biçti barındırıyor. MEB’in istediği de bu projeyle biat ve itaat eden, patronuna ya da ustasına itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek.

ROL MODEL OLACAKMIŞ!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde il merkezi, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde açılan Kuran kurslarını bitiren 17 öğrenci için düzenlenen ‘Hafızlık Kur’an Kursları İcazet Merasimi’ne katıldı. Lüleburgaz ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Camisi’nde düzenlenen törene Erbaş’ın yanı sıra Kırklareli Valisi Birol Ekici, din görevlileri ve öğrencilerin aileleri katıldı. Lüks düşkünlüğünü gösteren fahiş harcamalarla sık sık gündeme gelen Ali Erbaş, "Gençlerimize, çocuklarımıza, neslimize, Kur’an ahlakını anlatmak zorundayız. Önce biz yaşayacağız, rol model olacağız onlara, örnek olacağız" dedi.