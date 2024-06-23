Dine 40, uzaya ise sadece 1 milyar TL

2024’ün ilk beş ayında din eğitimi için tam 38,6 milyar TL harcandı. Aynı dönem, uzay ve havacılık için sadece 996 milyon TL, kadının güçlenmesi için ise yalnızca 1,3 milyar TL kaynak kullanıldığı ifade edildi.

AKP iktidarının toplumsal yaşamı dinselleştirme politikaları, bütçe verilerine de yansıdı. 2024 yılının ocak-mayıs dönemine yönelik bütçe verileri, iktidarın tercih ve yönelimlerini gözler önüne serdi. Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için açılan merkezi bütçe kasası, uzay ve havacılık ile kadınlar için adeta kapandı.

2023 yılında 46 milyar 616 milyon 214 bin TL kaynak kullanılan din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için 2024’ün ocak-mayıs döneminde kullanılan kaynak, 40 milyar TL’ye yaklaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan merkezi bütçe verileri, din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için hemen her ay milyarlarca lira harcandığını ortaya koydu.

HER AY MİLYARLARCA LİRA

Merkezi bütçeden din hizmetleri ve yaygın din eğitim için 2024 yılına 79 milyar 718 milyon 344 bin TL ayrıldı. Din hizmetleri ve yaygın din eğitim için ocak-mayıs döneminde harcanan para ise 38 milyar 620 milyon 928 bin TL oldu. Mayıs ayı itibarıyla 40 milyar TL’ye dayanan toplam harcama, bazı aylara göre ise şöyle sıralandı:

• Ocak: 9 milyar 605 milyon 675 bin TL

• Şubat: 7 milyar 41 milyon 978 bin TL

• Mart: 7 milyar 332 milyon 142 bin TL

• Nisan: 7 milyar 329 milyon 215 bin TL

• Mayıs: 7 milyar 311 milyon 918 bin TL

KADIN VE UZAYA BÜTÇE YOK

Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için harcanan 38,6 milyar TL’ye karşın uzay ve havacılık için harcanan paranın düşüklüğü dikkati çekti. Merkezi bütçeden uzay ve havacılık için 2024 yılının ocak-mayıs döneminde kullanılan toplam kaynağın 996 milyon 267 bin TL olduğu bildirildi.

Merkezi bütçede, “Uzay ve Havacılık” kaleminden yapılan harcama, bazı aylara göre şöyle kaydedildi:

• Ocak: 43 milyon 291 bin TL

• Şubat: 145 milyon 863 bin TL

• Mart: 229 milyon 443 bin TL

• Nisan: 370 milyon 284 bin TL

• Mayıs: 207 milyon 386 bin TL

Benzer bir tablo, “Kadının güçlenmesi” kalemine yönelik verilerde de yaşandı. Buna göre, kadının güçlenmesi hedefi için Ocak-Mayıs 2024 döneminde kullanılan toplam kaynak yalnızca 1 milyar 352 milyon 977 bin TL ile ifade edildi. Kadının güçlenmesi için merkezi bütçeden kullanılan kaynak, din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için kullanılan kaynağın yalnızca yüzde 3,5’ini oluşturdu. Merkezi bütçeden kadının güçlenmesi için yapılan toplam harcamanın aylara göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

• Ocak: 264 milyon 438 bin TL

• Şubat: 259 milyon 812 bin TL

• Mart: 233 milyon 606 bin TL

• Nisan: 309 milyon 263 bin TL

• Mayıs: 285 milyon 858 bin TL