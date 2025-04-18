Dine ayrılan bütçe kültürü 3’e katladı

İktidar, bütçe kullanım tercihlerini 2025 yılında da değiştirmedi. Genel bütçeye, “Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri” için yazılan bütçe, 2025’in ilk üç ayında büyük oranda din hizmetleri için kullanıldı. Bütçenin, “Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri” kaleminden yapılan toplam harcamanın yüzde 59’unu din hizmetleri için harcanan para oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, genel bütçeden 2025 yılının ocak, şubat ve mart aylarında yapılan harcamaların detaylarını paylaştı. Harcama kalemleri, iktidarın tercih ve yönelimlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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KÜLTÜRSÜZ HARCAMA

Bütçeden, “dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri” için Ocak-Mart döneminde 54 milyar 19 milyon 799 bin TL harcandı. 54,1 milyar TL’lik harcamanın yalnızca 10 milyar 101 milyon 925 bin TL’sini kültür hizmetleri için yapılan harcama oluşturdu. Kültür hizmetleri için genel bütçeden yapılan 10,1 milyar TL’lik harcamanın dağılımı şöyle:

Ocak: 3,3 milyar TL

Şubat: 2,8 milyar TL

Mart: 4,2 milyar TL

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MİLYONLARCA LİRA DÖKÜLDÜ

Kültür hizmetleri için yapılan 10,1 milyar TL’lik harcamaya karşın din hizmetleri için harcanan paranın büyüklüğü dikkati çekti. Genel bütçeden din hizmetlerine Ocak-Mart 2025 döneminde toplam 31 milyar 891 milyon 830 bin TL para döküldü. Din hizmetleri kaleminden yapılan harcama aylara göre şöyle dağıldı:

Ocak: 13,4 milyar TL

Şubat: 9,2 milyar TL

Mart: 9,2 milyar TL