Dine kepçe, kültüre kaşık

AKP’nin toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlardaki politikalarının büyük bölümünde din, belirleyici referans oldu. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere, kritik alanlardaki uygulamalar ile laiklik adeta fiilen rafa kaldırıldı. Kamu kaynaklarının büyük bölümü, toplumsal ihtiyaçlardan çok din hizmetlerine yönlendirildi.

İktidarın bütçe tercihleri de “Dini hizmetler adı altında siyasal iktidarın ideolojik ajandası finanse ediliyor” eleştirilere yol açtı. 2026 yılı bütçe teklifinin detayları da eleştirilerin haklılığını ortaya koydu.

Gençliği doğrudan ilgilendiren alanlardaki programlara dağıtılan ödeneklerde din hizmetleri, bir kez daha merkeze alındı. Ocak-Ekim 2025 döneminde din hizmetleri için 96 milyar 107 milyon 877 bin TL harcandı.

Din hizmetleri için yapılan 96,1 milyar TL’lik harcamaya karşın kültür hizmetleri için Ocak-Ekim 2025 döneminde yapılan harcama, 52 milyar 54 milyon 611 bin TL’de kaldı.

Genel bütçeden, dinlenme ve spor hizmetleri için ise 37 milyar 570 milyon 978 bin TL’lik harcamaya imza atıldı.

Merkezi bütçeden Ocak-Ekim 2025 döneminde, “Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri” adı altında yapılan toplam 201 milyar 777 milyon 75 bin TL’lik harcamanın yüzde 47,6’sı, “Din hizmetler” harcamalarından oluştu. Kültür hizmetleri için yapılan harcamanın toplam harcamaya oranı ise yüzde 25,7 olarak hesaplandı.

AĞUSTOS’TA REKOR KIRILDI

Din hizmetleri kaleminden yapılan toplam 96,1 milyar TL’lik harcama şöyle:

• OCAK: 13,411 milyar

• ŞUBAT: 9,229 milyar

• MART: 9,251 milyar

• NİSAN: 9,553 milyar

• MAYIS: 9,501 milyar

• HAZİRAN: 9,590 milyar

• TEMMUZ: 11,270 milyar

• AĞUSTOS: 12,118 milyar

• EYLÜL: 11,394 milyar

• EKİM: 787,298 milyon