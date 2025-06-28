Dine servet kültüre cep harçlığı düştü

Merkezi yönetim bütçesinden Ocak-Mayıs 2025 döneminde yapılan harcamalar, iktidarın bütçe kullanım tercihlerini en net şekilde ortaya koydu. AKP hükümetlerinde din hizmetleri ve kültür hizmetleri için yapılan harcamalar arasındaki fark, Mayıs 2025 sonunda rekor düzeyde gerçekleşti. Bütçenin, “Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri” kaleminde yer alan kaynağın

büyük bölümü din hizmetleri için kullanıldı.

Merkezi yönetim bütçesinden Ocak-Mayıs 2025 döneminde yapılan harcamaların detayları belli oldu. Harcama kalemleri, iktidarın tercih ve yönelimlerini bir kez daha gözler önüne serdi

KÜLTÜRSÜZ HARCAMA

Genel bütçeden, “Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri” için 2025 yılının ilk beş ayında toplam 82 milyar 78 milyon 987 bin TL harcandı. Toplam harcamanın yalnızca 11 milyar 344 milyon 591 bin TL’sini kültür hizmetleri için yapılan harcama oluşturdu.

11,3 MİLYAR TL HARCAMA

Kültür hizmetleri için genel bütçeden yapılan toplam 11,3 milyar TL’lik harcamanın aylara göre dağılımı şöyle sıralandı:



• Ocak: 3 milyar 37 milyon 129 bin TL

• Şubat: 2 milyar 848 milyon 508 bin TL

• Mart: 4 milyar 216 milyon 288 bin TL

• Nisan: 2 milyar 558 milyon 335 bin TL

• Mayıs: 3 milyar 101 milyon 666 bin TL

DİN HİZMETLERİNDE REKOR

Kültür hizmetleri için yapılan 11,3 milyar TL’lik harcamaya karşın din hizmetleri için harcanan paranın büyüklüğü dikkati çekti. Bütçeden din hizmetlerine Ocak-Mayıs 2025 döneminde toplam 50 milyar 946 milyon 959 bin TL para döküldü. Din hizmetleri kaleminden yapılan harcama aylara göre şöyle dağıldı:

• Ocak: 13 milyar 411 milyon 146 bin TL

• Şubat: 9 milyar 229 milyon 577 bin TL

• Mart: 9 milyar 251 milyon 107 bin TL

• Nisan: 9 milyar 553 milyon 355 bin TL

• Mayıs: 9 milyar 501 milyon 775 bin TL