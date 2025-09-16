"Dini değerlere hakaret" iddiası: Rock grubu üyesi 5 kişi tutuklandı

Şarkı sözleri ve yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla "dini değerlere hakaret ettiği" öne sürülen "Sarinvomit" isimli rock grubunun 5 üyesi, tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaştıkları şarkılarında "dini değerlere hakaret ettikleri" iddia edilen grup üyesi 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Grup üyesi B.S, Ç.Y, G.K, İ.A.K. ve K.R.Ç, soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üyeler, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, soruşturma konusu şarkıları çalmadıklarını ve sosyal medyadaki paylaşımlarla bir alakalarının olmadığını belirterek, müzisyenlik yaptıklarını ifade edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen kişiler, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklandı.