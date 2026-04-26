Dini eğitimde iflas: Erbaş’ın itirafı Yılmaz’ı götürdü

AKP hükümeti döneminde eğitim, büyük oranda dini referanslar üzerine şekillendirildi. Neredeyse hiçbir öğrencinin başladığı sistemle okulunu bitiremediği 2002-2026 döneminde birbiri ardına gerçekleştirilen müfredat değişiklikleri ile eğitim kalitesinde adeta dibe inildi. Müfredat değişiklikleri öte yandan laik ve bilimsel eğitim anlayışını da aşındırdı.

Müfredatta yapılan zorunlu değişikliklerin yanı sıra imam hatip okullarının sayısının ölçüsüz şekilde artırılması ve eğitim bütçesinden en büyük payın dini eğitime ayrılması da “ideolojik eğitim” eleştirilerini de beraberinde getirdi. Muhalefetin, “Toplumsal ve siyasal sonuçları ağır olur” tepkisine karşın dinin iktidarın eğitim politikalarındaki ağırları giderek artırıldı.

İktidarın tüm destek ve yönlendirmeleri ile harcanan kaynağa karşın dini eğitim politikaları, yurttaşta karşılık bulmadı. Öğrencilerin tercihi dini eğitim yerine akademik eğitim olurken eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da başarısızlığı itiraf etti. İktidara yakınlığı ile bilinen bir kanalda kameraların karşısına geçen Erbaş, Kuranı Kerim ve Siyer derslerinin seçilme oranının yüzde 5’lere kadar düştüğünü söyledi. Erbaş’ın sözleri tartışılmaya devam edilirken Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) dikkati çeken bir görev değişikliği yaşandı. MEB Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alınırken yerine MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli atandı.

POLİTİKA İFLASI

BirGün, görevden alınması, “Dini eğitim politikalarının iflası” olarak yorumlanan Nazif Yılmaz’ın MEB’deki faaliyetlerine mercek tuttu. Veriler, Yılmaz döneminde imam hatiplerin sayısındaki çarpıcı artışı ve dini eğitim için harcanan kaynağın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yılmaz, 2 Ocak 2014 tarihinde MEB Din Öğretimi Genel Müdürü olarak göreve başladı. Yılmaz’ın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koltuğunda oturduğu 2014-2022 döneminde müdürlüğün bütçesinde her yıl çarpıcı artış kaydedildi. 2014 yılında 2,7 milyar TL harcayan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 2015 yılında ise 3,6 milyar TL’lik kaynak kullandı.

Bakanlığın 2016 yılı harcaması ise kayıtlara, 4,9 milyar TL olarak geçti. Nazif Yılmaz idaresindeki Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, hemen her yıl olduğu gibi 2017 ve 2018 yıllarında da planlanan paranın üzerinde harcama gerçekleştirdi. Müdürlüğün 2017 ve 2018 yıllarındaki harcamasının sırasıyla 6 milyar TL ve 7,7 milyar TL olduğu bildirildi. Müdürlük, geleneği bozmayarak başlangıç ödeneğini aştığı 2019 ve 2020 yıllarında ise sırasıyla 9,3 milyar TL ve 9,9 milyar TL’lik harcamaya imza attı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılındaki harcaması ise mali raporlara, 11,9 milyar TL olarak yansıdı.

DEV KADRO

Yılmaz’ın idaresinde geçilen 2014-2022 döneminde harcamasını yüzde 300’e yakın artıran Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün personel sayısı da hızla arttı. 2014 yılında 52 bin personelin bağlı olduğu genel müdürlüğün kadrosu 2021 itibarıyla 102 bin 155’e fırladı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü personelinin 98 bin 364’ünün, “Eğitim-Öğretim Hizmetleri” sınıfında 2 bin 23’ünün, “Yardımcı hizmetler” sınıfında, bin 380’inin ise “Genel İdare Hizmetleri” sınıfında görev yaptığı öğrenildi.

OKUL ARTIŞI

Nazif Yılmaz döneminde en dikkati çeken artış ise imam hatip okullarının sayısında görüldü. 2014-2015 eğitim öğretim döneminde 1017 olan Türkiye’deki imam hatip lisesi sayısı, 2022 yılında 1714’e kadar yükseldi.

GENÇ BİLALLER

Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü döneminde kamuoyunda tartışılan projelerle de gündeme geldi. Yılmaz döneminde, “Mesleki yarışma” adı altında, “Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması” düzenlendi. Türkiye genelindeki okullar, “Yarışmaya gerekli hassasiyetin gösterilmesi” konusunda uyarıldı. Yılmaz, yarışmanın öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlayacağını savundu.

HAFIZLIK PROJESİ

Nazif Yılmaz’ın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü döneminde öte yandan, “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık” isimli proje de başlatıldı. Projenin amacı, “Milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlerin içselleştirilmesinde Kuran ayetlerinin anlamından ve hafızlık eğitiminin kazanımlarından yararlanılması” şeklinde açıklandı. Proje kapsamındaki öğrencilerin altıncı sınıfta bir yol boyunca örgün eğitime ara vererek Kuran eğitimi alacağı bildirildi. Proje kapsamındaki okul sayısı yıllar itibarıyla çarpıcı şekilde artarak 2026 yılında 177’ye ulaştı.

SEFERBERLİK

Nazif Yılmaz, 2022 yılında ise Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na getirildi. Yılmaz’ın Bakan Yardımcılığı görevi sürecinde de imam hatip okullara çok sayıda ayrıcalık sağlandı. İhtiyaca bakılmaksızın sayıları artırılan ve merkezi sınavlarda başarısız sonuçlar kaydeden imam hatip liselerindeki öğrenci başarısının artırılması için on milyonlarca liralık kaynak ayrıldı. Din görevlisi yetiştirmek amacıyla kurulan liselerdeki, “Öğrenci başarısı” için 2027’ye kadar 152,4 milyon TL harcanacağı aktarıldı.

‘ORTAK ÖLÇÜT YOK’ DEMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmen ataması için düzenlediği mülakatlarda mağdur edilen eğitimcilerden birine eski MEB Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ın "mülakatlarda ortak ölçüt olmadığını" söylediği ileri sürülmüştü. Öğretmenle olan görüşmede Nazif Yılmaz, "Bazı komisyonlarımız cömert, bazı komisyonlarımız cimri davranmış. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz" demişti. Öte yandan Yılmaz, İstanbul Çekmeköy’de öğrencisi tarafından katledilen Fatma Nur Çelik öğretmenin cenazesinde de protesto edilmişti.