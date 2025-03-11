Dini eğitime 82,5 milyar TL harcama

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 yılındaki uygulamalarını ve harcamalarını içeren faaliyet raporu, eğitim sisteminde yaratılan tahribatın büyüklüğünü gözler önüne serdi. MEB’in verileri, eğitim kaynaklarının büyük ölçüde dini ve mesleki eğitim için kullanıldığını ortaya koydu.

Türkiye’de ekonomik kriz nedeniyle yüz binlerce öğrenci eğitime erişimde güçlük yaşarken milyonlarca öğrenci ise aç karnına ders dinlemek zorunda kalırken vakıflara on milyonlarca liralık kaynak aktarıldığı da resmi veriler ile açığa çıktı.

MEB, 2024 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, eğitim sistemi içinde dini eğitimin ağırlığı giderek arttı. Akademik eğitim yapan Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri için 127,5 milyar TL kaynak kullanılan 2024 yılında dini ve mesleki eğitim için ise 204,4 milyar TL harcandı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 2024 yılında, MEB’e bağlı 23 müdürlüğün 18’inden daha yüksek harcamaya imza attı.

MEB’in raporunda, 2022-2024 yıllarında gerçekleşen ödenek ve harcama durumları paylaşıldı. Harcama tablosuna göre, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 2024 yılında 82 milyar 591 milyon 783 bin TL harcadı. Müdürlüğün 2022 ve 2024 yıllarını da kapsayan üç yıllık harcama performansı ise şöyle kaydedildi:

• 2022: 20 milyar 642 milyon 274 bin TL

• 2023: 41 milyar 668 milyon 290 bin TL

• 2024: 82 milyar 591 milyon 783 bin TL

Benzer bir tablo mesleki ve teknik eğitimde de yaşandı. Akademik eğitim yapan Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerini bünyesinde barındıran Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne yakın bir tutarda para harcayan Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü’nün 2024 yılı harcamasının 121 milyar 876 milyon 721 bin TL olduğu bildirildi. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 2024 yılı harcaması itibarıyla 23 birimin 21’ini geride bıraktı.

Raporda, MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı da yıllara göre sıralandı. MEB’e 2024 yılında yalnızca yüzde 9,83’lük pay ayrıldığı öğrenildi. MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesinde oranında bazı yıllar itibarıyla yaşanan değişim ise rapora şöyle yansıdı:

• 2015: Yüzde 13,11

• 2017: Yüzde 13,18

• 2019: Yüzde 11,84

• 2021: Yüzde 10,91

• 2023: Yüzde 9,74

• 2024: Yüzde 9,83

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KAYNAK VAKIFLARA

MEB’in yardım yaptığı birlik, kurum ve kuruluşların listesi de raporda yer aldı. Birlik, kurum ve kuruluşlara 2022’de 2 milyar 342 milyon TL, 2023 yılında, 3 milyar 609 milyon 522 TL aktaran MEB, 2024 yılında ise vakıf ve derneklere aktardığı kaynağı 6 milyar 198 milyon 550 bin TL’ye çıkardı.

Eğitim bütçesinden para aktarılan kuruluşlar ve aktarılan tutarlara ise raporda şöyle yer verildi:

• Türkiye Maarif Vakfı: 4 milyar 990 milyon TL

• Ahmet Yesevi Üniversitesi: 445 milyon 52 bin TL

• Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi: 763 milyon 498 bin TL