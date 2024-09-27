"Dini eğitimi engelleme” iddiası: 2 öğretmene ceza

Milli ğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan protokollere tepkiler sürerken Mersin'de 2 öğretmen hakkında 'dini eğitimleri engelleme' iddiasıyla soruşturma açıldı.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Mersin'de İsa Öner Anadolu Lisesi’nde ÇEDES Projesi ile ilgili öğrencileri etkilediği iddiasıyla Esin Azize Sor ve Ali Doğan isimli öğretmenler hakkında Akdeniz Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek’in talimatıyla soruşturma açıldı.

Mersin İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Çırakoğlu ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’un başkanlığında disiplin kurulu toplandı.

Sor ve Doğan hakkındaki soruşturma dosyasına, "Yasal olarak verilecek dini eğitimi engellemeye çalışmak" ifadesi yer aldı.

BİLGİ VERMEMEKLE SUÇLANDILAR

Öğretmenler, Diyanet aracılığıyla il ya da ilçe müftülüklerinin vereceği dini eğitimle ilgili velilerden izin dilekçesi alınması gerektiğine dair öğrencilerin bilgilendirilmemesi gerekçesiyle suçlandı.

Sor ve Doğan, "devlet memurunun itibar ve güvenini sarsmak, okul ile öğrenci velileri ve yöre halkını karşı karşıya getirmekle" de itham edildi. Soruşturma sonunda öğretmen Ali Doğan ve Esin Azize Sor, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verildi.

Disiplin Kurulu kararına itiraz edilirken, konuya ilişkin idare mahkemesine dava açıldı.