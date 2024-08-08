Dini ve mesleki eğitime milyarlar yağdı: MEB’in bütçe tercihi şaşırtmadı

MEB, 2024’ün ilk yarısında dini ve mesleki eğitim veren okullar için toplamda 97,5 milyar TL akıttı. Eğitim bütçesine konulan her 10 TL’nin 2 TL’si bu okullara giderken imam hatipler için altı ayda 39,1 milyar TL harcandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci ve öğretmen için her fırsatta “yok” dediği bütçeyi dini ve mesleki eğitim veren okullara yağdırmaya devam ediyor.

MEB’in 2024 yılının ilk yarısındaki harcamalarının ve ikinci yarısına yönelik öngörülerinin yer aldığı Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlandı.

Rapor, iktidarın eğitim politikalarında dini ve mesleki eğitimin yerini bir kez daha gözler önüne serdi. Din öğretimi okulları ile mesleki ve teknik eğitim okulları için 2024 yılının ilk yarısında 97,5 milyar TL harcandı.

REKOR HARCAMA

MEB, 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde 519 milyar 378 milyon 550 bin TL harcama yaptı. Bakanlığın bu dönemdeki harcaması, 2023 yılının Ocak-Haziran dönemine oranla yüzde 111 arttı. MEB’in 519,3 milyar TL’lik harcamasının 387 milyar 201 milyon 557 bin TL’sini personel giderleri oluşturdu.MEB’in mali verileri, eğitime ayrılan bütçenin aslan payının dini ve mesleki eğitim yapan okullara verildiğini bir kez daha ortaya koydu. Din öğretimi okulları ile mesleki ve teknik eğitim okulları için 2024 yılının Ocak - Haziran döneminde toplam 97 milyar 566 milyon 316 bin 465 TL’lik harcama gerçekleştirildi.

Din öğretimi okulları için harcanan para 39 milyar 194 milyon 809 bin 263 TL olurken mesleki eğitim okulları için harcanan para ise 58 milyar 371 milyon 507 bin TL şeklinde kayıtlara geçti. Dini eğitim ve mesleki eğitim yapan okullar için Ocak-Haziran 2024 döneminde harcanan parada ise 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 117 oranında artış kaydedildi. Yalnızca dini ve mesleki eğitim yapan okullar için altı ayda harcanan para, MEB’in toplam harcamasının yüzde 19’unu oluşturdu.

BOZUK DENGE

2024’ün ilk yarısında imam hatipler için 39,1 milyar TL, meslek liseleri için ise 58,3 milyar TL harcayan MEB’in, fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerini kapsayan genel ortaöğretim okulları için harcadığı para ise altı aylık mali rapora göre 58,6 milyar TL oldu.

MEB’e bağlı bazı müdürlüklerin 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde harcadığı para ise şu şekilde sıralandı:

• Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü: 273 milyon 852 bin TL

• Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü: 922 milyon 455 bin TL

• Temel Eğitim Genel Müdürlüğü: 1 milyar 28 milyon TL

• Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü: 168 milyon 305 bin TL