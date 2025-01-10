Dink’i anma programı açıklandı

Haber Merkezi

Hrant Dink Vakfı, gazeteci Hrant Dink’i, anma programını açıkladı. Bu kapsamda, Dink’in katledildiği 19 Ocak tarihine yaklaşırken, "Hakikat, adalet ve yüzleşme" konuları etrafında 13-18 Ocak tarihleri arasında, "Hakikat İçin Söyleşiler” etkinlik serisinde 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı'nda bir buluşma gerçekleştirecek.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, “Bu yılki söyleşilerde, Tûba Çandar’ın kaleme aldığı ‘Hrant’ kitabı üzerine kendisi ve Karin Karakaşlı ile sohbet edeceğiz. Ümit Kıvanç’ın ‘Hafıza Yetersiz’ filmini izleyip üzerine konuşacağız” denildi.