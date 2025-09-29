Dinlemeyi bırak yasalara bak

HABER MERKEZİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da bölge baroları ve sivil toplum kurumlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Bakırhan, süreç ile ilgili mesajında, "Artık Meclis dinlemeleri bırakmalı, barış yasalarını gündemle almalı. Geldiğimiz nokta biraz odur" dedi. 'Umut hakkı'na işaret eden Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin bir yıl önce 22 Ekim'de söylediği umut hakkı için artık gerekli adımlar atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, "Yaklaşık tam bir yıl önce el sıkışmayla başlayan ve bir yıldır da devam eden çok anlamlı ve tarihi bir süreci devam ettiriyoruz. Bu süreç 86 milyonu ilgilendiren bir süreçtir. Siz de takip ettiniz, hatta yer yer burada da bir araya gelip konuştuk. Sürekli parti olarak diyalog ve müzakerenin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu zemini güçlendirmek için elimizden gelen çabaları ortaya koyduk. Ama sadece bununla yetinmedik, aynı zamanda ülkedeki anti demokratik uygulamalar karşısında da bir muhalefet partisi olarak duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyduk. Bu süreci güvenlik zemininden diyalog ve müzakere zeminine çekmek için elimizden gelen bütün çabaları ortaya koyduk. Bu tartışmaları güvenlik zemininden de çıkarmak çok önemli bir çalışmadır" ifadelerini kullandı.

Yeni bir durumun ortaya çıktığını belirten Bakırhan, "Bir yıl oldu. Yeterince tartıştık, toplantılar aldık. Meclis Komisyonu neredeyse toplumun hatırı sayılır dinamiklerini dinledi. Artık bir yol haritası hazırlamak, daha kapsayıcı bir yol haritasıyla birlikte yeni bir sayfa açmak gibi bir zorunluluğumuzun olduğunu da belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"Artık Meclis dinlemeleri bırakmalı, barış yasalarını gündemle almalı" diyen Bakırhan, "Barış yasalarını hayata geçirecek kanunlar çıkarmalıdır. Geldiğimiz nokta biraz odur. Meclis demokratik entegrasyonun tam olarak başarıya ulaşması için de yasalar geçirerek bunun altyapısını oluşturmalıdır” dedi.