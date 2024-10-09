Dinleyici Okulu başlıyor

Yunis ALAÇAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu, yeni sezonda müzikseverleri dinleme deneyimlerini zenginleştirmeye davet eden yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor. CRR Dinleyici Okulu müziğin kültürel, tarihsel ve sanatsal yönlerini keşfetmek isteyen dinleyicilere açık bir program olarak tasarlandı.

Program bu ay piyanist ve besteci Selen Gülün’ün ‘Nedir Bu Caz Denen Şey?’ semineriyle başlıyor. 17 yaş ve üzeri müzikseverlere yönelik düzenlenecek seminer, Aralık ayında 12-17 yaş arası gençlerle buluşacak. Kasım ayında ayrıca müzikolog İlke Boran tarafından verilecek olan ‘Çoksesli Batı Müziğini Anlayarak Dinlemenin Kısa Yolları’ başlıklı eğitim de katılımcılara sunulacak.