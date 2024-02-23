'Dinozor fosili' sanılan kalıntılar traverten çıktı

Niğde’nin Ulukışla İlçesinde yol kenarında uzunluğu yaklaşık 20 metreyi bulan ardışık fosile benzer kemiklerin 'dinozor fosili' olduğu iddia edildi. Yapılan açıklamada bunların traverten taş yumruları olduğu belirtildi.

Niğde’de bir yurttaş, dinozor fosili bulduklarını ileri sürerek, fosillerin incelenmesini talep etti.

Başmakçı Köyünde elektrik işçisi Dursun Tekeli tarafından fark edilen fosile benzeyen kemikler Niğde Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Bölgede yaptığı çalışma sırasında fosilleşmiş kemik yapılarını bulduğunu söyleyen Dursun Tekeli, kemik parçalarının nesli milyonlarca yıl önce yok olduğu bilinen dinozor iskeleti olabileceğini iddia etti.

Tekeli; "Arkadaşlarla telleri çekerken fark ettim. Yetkililere bildirdim. Uzun bir hayvana ait olduğunu tahmin ettik, dinozor olabilir yaklaşık 25 metreye yakın bir mesafesi var. Yakın bir zamanda oluşan bir şey değil, fosilleşmiş artık kemikler. Ben belgesel kanallarını çok izlerim bu tür şeylere merakım var, dikkatimi o yüzden çekti" diye konuştu.

Ardışık sırayla yaklaşık 20 metre uzunluğundaki fosile benzer kemiklerin yapılacak incelemenin ardından ne olduğu anlaşılacak.

TRAVERTEN ÇITKI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulukışla ilçesine bağlı Başmakçı köyü yakınlarında "dinozor fosili bulunduğuna" dair sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine konunun uzmanları tarafından bölgede inceleme yapıldı.

İnceleme sonucunda fosil kalıntılarına benzetilen malzemelerin, bölgenin jeolojik yapısına uygun kalsiyum karbonat içerikli traverten taş yumruları olduğu tespit edildi.

TRAVERTEN NEDİR?

Travertenler, kalsiyum karbonat bileşimindeki kimyasal tortul kayaçlardır. Yer altı sularının içlerindeki kalsiyum karbonatın belirli koşullar altında çökmesi sonucu meydana gelirler. Bu çökelme zamanla yumuşak hatları olan travertenleri oluşturur.