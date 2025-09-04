Dinozorlarla beslenen bir timsah keşfedildi

Arjantin’in güneyindeki Patagonya’da, dinozorla beslendiği tahmin edilen bir timsah fosili bulundu.

Arjantin’in güneyindeki Patagonya’da, günümüz timsah ve alligatorlarının uzak akrabası olan dev bir yırtıcının fosilleri ortaya çıkarıldı. Bilim insanları, bu yeni türe ‘Kostensuchus atrox’ adını verdi. Yaklaşık 70 milyon yıl önce Kretase döneminin sonlarında yaşamış olan bu hayvanın dinozorlarla beslendiği tahmin ediliyor.

Paleontologlar, hayvanın hem karada hem de sulak alanlarda avlandığını, otçul dinozorları kolayca alt edebildiğini belirtti. Fosil, Mart 2020’de bir dinozor kazısı sırasında bulundu. Kuyruk ve bazı uzuvlar dışında neredeyse tam iskelet elde edildi. Kafatasındaki dişlerin ise mine tabakasını koruduğu kaydedildi. Bu, şimdiye kadar bölgede bulunan en eksiksiz ‘peirosaurid crocodyliform’ fosili oldu.

Maimonides Üniversitesi’ne bağlı Felix de Doğa Tarihi Vakfı’ndan Paleontolog Dr. Fernando Novas yaptığı incelemeler ardından fosilin boyunun 3,5 metreye ulaştığı ve kilosunun 250 kilograma çıktığını söyledi. Dr. Novas, iskeletin parçalarının neredeyse eksiksiz olduğunu ve en korunmuş şekilde bulduklarını dile getirdi.

Araştırmacılar, ‘K. atrox’un günümüz timsahlarına benzeyen duruşuna rağmen bazı farklılıklar taşıdığını vurguladı. Bilim insanları, farklı dönemlerde yaşamış timsah akrabalarının benzer vücut yapıları geliştirmesini ‘yakınsak evrim’ örneği olarak değerlendiriyor. Yani birbirine uzak türler, benzer yaşam koşulları nedeniyle benzer özellikler kazanabiliyor. ‘K. atrox’ ve benzeri iri etçil türler, Kretase’nin sonunda yaşanan kitlesel yok oluşta hayatta kalamadı. Uzmanlar, bu durumun hayvanın ‘hiperetçil’ beslenme tarzıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Araştırmacılar, ‘K. atrox’un dişlerinden izotop bilgisi elde ederek yaşam alanı ve beslenme alışkanlıklarını araştırmayı planlıyor. Ayrıca kemik yapısının incelenmesiyle büyüme hızı, yaş ve olası hastalıklar hakkında daha fazla bilgi edinilebileceği aktarılıyor.

Uzmanlara göre, Patagonya’da bulunan bu fosil, antik timsah akrabalarının evrimi ve ekosistemdeki rolüne dair yeni sırları önümüzdeki yıllarda ortaya çıkarabilir.