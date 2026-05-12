Dip dalga korkusu!

Politika Servisi

Antep’te engelleme çabalarına, protestolara rağmen Manifest grubunun konserinde ortaya çıkan kalabalık, AKP’li Şamil Tayyar’ın dikkatini çekti. Tayyar, binlerce kişinin gittiği konseri "dip dalga geliyor" diyerek değerlendirdi. Cumartesi günü Antep’te konser veren Manifest grubu bazı gruplar tarafından hedef alınmış, konserin iptal edilmesi için konvoy düzenlenmişti. Ancak konseri engelleme çabaları sonuç vermedi ve konser alanı tamamen doldu. Binlerce kişi, grubun şarkılarına saatlerce eşlik etti.

Manifest Grubu’nun konseri, haftalar öncesinden bazı çevrelerin hedefindeydi. Sosyal medya üzerinden konserin iptal edilmesi için çağrılar yapılmış, organizasyona yönelik sert eleştiriler yükselmişti. Ancak tüm tepkilere rağmen konser gerçekleştirildi ve binlerce genç konser alanını doldurdu. Kalabalığın Manifest grubuna gösterdiği yoğun ilginin ardından AKP’li Şamil Tayyar dikkat çeken bir açıklama yaptı.

‘MEHTERLE ÇIKSAK NE YAZAR’

Konserdeki coşkulu kalabalığın videosunu "Dip dalga geliyor" diyerek paylaşan Tayyar, şu ifadeleri kullandı: "Manifest grubunun Gaziantep konserinden görüntüler. Özel organizasyon, paralı konser, alan tıklım tıklım dolu. Manifest grubunun konser ilanı yayınlandığında, sadece ilk bir haftada 8 bin 300 adet bilet satılmış. Kısa süre önce belediyenin, popüler ilahi gruplarının ücretsiz konserine 2 bin kişi gitmiş. İlahi konseri biletli olsaydı, 500 kişi zor giderdi, herhalde.”

Tayyar, konser görüntülerinin ardından yaptığı ikinci değerlendirmede ise genç kuşakların değişen kültürel tercihleri üzerinden dikkat çekici mesajlar verdi. Konseri izleyen kitlenin büyük bölümünün AK Parti iktidarı döneminde doğup büyüyen gençlerden oluştuğunu vurgulayan Tayyar, yasakçı yaklaşımın çözüm olmayacağını şu sözlerle savundu: “Muhtemeldir, konseri izleyenlerin tamamına yakını AKP iktidarında dünyaya gelenlerdir. Yasaklasak, mehter müziğiyle sokaklara dökülsek, neyi önlemiş oluruz? Toplumun tüketim alışkanlıkları, davranışları ve değer algısı hızla değişiyor. Ve dip dalga geliyor. Kızarak, öfkeyle değil, akılla, sağduyuyla, anlayarak, empati yaparak ve makul çözümler üreterek yol almalıyız."

∗∗∗

GENÇLER, YENİ NESİL HAYALLERİNİ YIKIP PARÇALADI

Galatasaray Üniversitesi’nden Doç. Dr. K. Cem Özatalay: Yaş ortalamasının oldukça genç ve AKP iktidarı döneminde doğmuş olanların çoğunluğunu oluşturduğu bir topluluk. Geçen sene Mart’ta başlayan gençlik hareketi ve boykotlar üzerine bir araştırma yapmıştık. Muhafazakâr ailelerin devrimci çocukları pankartlarıyla sokağa çıkmışlardı bazıları. Bu grubun içerisinde çok ciddi oranda AKP’li, MHP’li ailelerin çocukları vardı ve kendilerini artık ailelerinden farklı bir politik düzlemde konumlandırıyorlardı. Bu ilgimizi çekmişti ve araştırmıştık. Bunlar “dindar nesil” yetiştirme projesinin ürünü çocuklar, çeşitli dönemlerde çelişkiye düşmüş gençler.

Dolayısıyla Manifest grubuna karşı yapılan engelleme girişimini ailelerin; eski AKP-MHP tabanı diyebileceğimiz toplumsal kategorinin kendi çocuklarına yönelik bir engelleme girişimi olduğunu düşünüyorum. Bu kültürel hegemonyanın da dışında, anneleriyle babalarıyla aynı duygulanım içinde olmayan, duygusal durum içinde olmayan bir gençlik kuşağından bahsediyoruz. Aileler üzerinden bir rıza sağlansa da bu kesimin çocukları için benzer bir durum söz konusu değil. Gençler büyük bir güvencesizlik ve geleceksizlik kaygısıyla boğuşuyor. Bu noktada ne kadar muhafazakâr aileden gelirse gelsin, mütedeyyin olsun ya da olmasın bu gençler kaygılılar. Ülkenin, kendilerinin geleceği noktasında diğer gençlerden farklı düşünmüyorlar. Ve buna "dip dalga" denilebilir mi Şamil Tayyar’ın dediği gibi? Bunlar üniversiteli gençler ağırlıklı olarak ya da liseli gençler içerisinde bunun bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Antep’te de bence heterojen bir topluluk vardı. Gençlik içerisinde iktidarın yıllardır bina ettiği kutuplaşma büyük oranda aşınmış durumda. Ben konsere katılımın bunun tezahürü olduğunu düşünüyorum; o yukarıdan aşağı yapılmaya çalışılan engelleme girişimi başarısız kaldı.

Cem Özatalay

∗∗∗

İSTEDİKLERİ NOKTAYA 24 YIL BİLE YETMEDİ

Prof. Dr. İlter Turan: Çocuklar, gençler ve bütün insanlar değişik iletişim kanallarını kullanarak, internet kullanarak hem ülkenin her şeyinden hem dünyadan haberi oluyor. Böyle bir durumda sadece tek taraflı olarak hükümetin toplumu değiştirme çabaları başarılı olamıyor. Kaldı ki hükümetin topluma aktarmaya çalıştığı değerler günün sosyolojik yapısıyla, kentleşmiş bir Türkiye’nin, çoğulculuğa yönelik yapısıyla bağdaşık gözükmüyor. O bakımdan 24 yıllık bir uğraşın sonunda istenilen noktaya varmak iktidar için pek mümkün olmamış olabilir.

Dip dalgadan şunu anlıyorum; şu anda iyi ifade edilmeyen ama giderek güçlenerek topluma egemen olacak bir anlayışı ifade etmeye çalıştıklarını zannediyorum. Böyle bir dip dalga varsa ben onu görmüyorum. Ama toplumda iktidar partisinin aktarmaya çalıştığı değerlerin yaygın bir benimsenme ile karşılaşmadığını, hatta söylediklerinin tersine sonuçlar ortaya çıktığını da müşahede ediyorum. Yani buna bir örnek de vereyim isterseniz. Mesela iktidar partisi özellikle başını örten kızların toplumsal imkânlardan -eğitim bunların başında geliyor- mahrum edilmesini bayrak yapmıştı. Bu aşıldı ama özgürlüğüne kavuşan kadınlar hiç de iktidar partisinin beklediği gibi çocuk doğuran, hamur yoğuran kadınlar olmadılar. İktidar partisinin beklediği gibi bir gelişme olmadı, hiç beklemediği bir şekilde bu insanlar özgürleştiler ve özgürlüğün tadını çıkarmaya başladılar.