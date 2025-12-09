Diploma davasında ses kaydı gerekesiyle gözaltına alınmıştı: Ödüllü şair serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında ses kaydı aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şair Oğulcan Kütük serbest bırakıldı.

Diken'de yer alan habere göre, avukat Ekrem Sürer, ödüllü şair Oğulcan Kütük'ün sabah saatlerinde TCK madde 286’dan işlem yapılmak üzere gözaltına alındığını söyledi.

Everest Yayınları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kütük'ün serbest bırakıldığı duyuruldu.

Gözaltına alınan Kütük'ün geçtiğimiz günlerde İlhan Berk Şiir Ödülü’nü aldığı belirtildi.

SES KAYITLARINA SORUŞTURMA

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının 3. duruşması dün Silivri Cezaevi'nde görüldü. Duruşmayı, çok sayıda avukat, siyasetçi, uluslararası temsilciler ve sanatçı takip etti.

Birçok isim, duruşmada yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "hukuka aykırı şekilde ses kaydı alınarak sosyal medyada paylaşılması" gerekçesiyle soruşturma başlattı.