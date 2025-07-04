Diploma iddianamesi tamamlandı: İmamoğlu hakkında bir siyasi yasak talebi daha!

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iddianamesi tamamlandı

İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası istendi.

İddianamede ayrıca, siyasi yasak talep edildi.

Savcılığın iddianamesinde “Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli şekilde aldı” ve “sahtecilik suçuna iştirak etti” denildi.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı 35 yıllık diplomasına ilişkin ‘usulsüzlük' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yapmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçişin usulsüz olduğunu ve diplomasının geçersiz olduğunu savunmuştu.

18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi yönetimi, İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasını 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal ettiğini duyurmuştu.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan 6 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile iptal edilen diploma için karşı dava açtıklarını bildirmiş, aynı gün İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından silmişti.

Karara ilişkin tebligat ise 55 gün sonra iletildi.