Diploma iptali pahalıya patlayabilir: İstanbul Üniversitesi'nin akreditasyonları tehlike altında!

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi sonrası İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin uluslararası akreditasyonları dünya çapında tartışmaya açıldı.

İlk olarak ABD merkezli AACSB’ye (Küresel Yüksek İşletme Eğitim Kurumları Birliği) yapılan başvurunun ardından şimdi de bir grup akademisyen tarafından Avrupa merkezli AQAS’a (Eğitim Programları Akreditasyonu Yoluyla Kalite Güvence Ajansı) resmi başvuru yapıldı.

İKİNCİ BAŞVURU

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, fakülte hakkında ABD merkezli bir inceleme sürerken, Avrupa merkezli ikinci bir akreditasyon kuruluşuna da resmi başvuru yapıldı.

Saymaz bu süreci şöyle aktardı:

“Bu kez İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin Amerika dışında akredite olduğu bir diğer kuruluşa başvurdular. Neresi? Bu da Avrupa merkezli akreditasyon kurumu olan AQASadlı kuruluş.”

AQAS, Almanya merkezli bir yükseköğretim kalite güvence ve akreditasyon kurumu. Üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarını uluslararası akademik standartlara göre değerlendiriyor.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi de bu kuruluştan akreditasyon almış durumda. Yeni başvuruda da, diplomaların iptal kararının etik ve akademik tarafsızlığa zarar verdiği öne sürülerek, fakültenin akreditasyonunun iptali talep edildi.

ÖN DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

AQAS’a yapılan başvuru henüz ön değerlendirme aşamasında.

Saymaz, başvuruda bulunan akademisyenlerin değerlendirmelerini şöyle aktardı:

“Bu akreditasyonların iptali gündeme gelirse üniversitenin özellikle İşletme Fakültesi’nin uluslararası güvenilirliği ve saygınlığı büyük ölçüde zarar görecek. İki kurum da bu yönde bir karar alırsa... İstanbul Üniversitesi’nin prestiji önemli ölçüde azalacak.”

GÖNÜLLÜ AKADEMİSYENLER TAKİP EDİYOR

Başvuruların takibi, ABD’de kurulan 19 Mart Platformu bünyesindeki akademisyenler tarafından yürütülüyor. Platform, İmamoğlu hakkında başlatılan 19 Mart operasyonu sonrasında, ABD’deki gönüllü akademisyenlerce oluşturuldu. Saymaz şu bilgileri paylaştı:

“Bu akreditasyon için yapılan başvuruyu Amerika’da bulunan 19 Mart Platformu bünyesindeki akademisyenler yakından takip ediyorlar. 19 Mart’tan sonraki gelişmeleri Ekrem İmamoğlu ile ilgili gelişmeleri Amerika kamuoyunda tartışıyorlar.”

***

AQAS HAKKINDA

Başvurunun yapıldığı AQAS kendisini şöyle tanımlıyor: “AQAS, bir kurum olarak Avrupa Yüksek Öğretim Alanı'nın daha da geliştirilmesinde ayrılmaz bir rol oynamaktadır. Avrupa Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Birliği'nin (ENQA) tam üyesiyiz; bu birlik, yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesini doğrulayan veya geliştiren çeşitli Avrupa kuruluşlarını temsil etmektedir. Bu nedenle, AQAS, ENQA ve yükseköğretimdeki diğer paydaşlar tarafından geliştirilen ve Avrupa Yüksek Öğretim Alanı'ndaki yükseköğretimden sorumlu bakanlar tarafından ilk olarak 2005 yılında ve daha sonra (revize edilmiş olarak) 2015 yılında onaylanan "Avrupa Standartları ve Yönergeleri"ne göre hareket etmeyi taahhüt eder. AQAS ayrıca Avrupa Akreditasyon Konsorsiyumu'nun (ECA) kurucu üyesidir. 2004 yılında, tüm üyeler adil ve şeffaf akreditasyon prosedürlerini sağlamak için bir "İyi Uygulama Kodu" imzalamıştır. AQAS, Avrupa Kalite Güvencesi Kaydı'nda (EQAR) listelenmiştir.”

2028’E KADAR AKREDİTE

AQAS’a Türkiye’den yaklaşık 80 fakülte veya program akredite durumda. İstanbul Üniversitesi’nden ise İşletme dahil 11 fakülte veya program akredite. İşletme programının akreditasyonunun bitiş tarihi 2028.